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5月交易量小幅回暖了！專家：台股強勁為房市醞釀潛在撐盤力道

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

中信房屋29日發布5月旗下門市交易量，全台交易量月增8.5%、年增3.2%，中信房屋總經理張世宗指出，5月因工作天數增加，加上進入傳統房市旺季，近期來店人潮確實有所回升。

進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月增8.4%、年增2.5%；新北市月增7.1%、年增2.1%；桃園市月增9.2%、年增3.9%；台中市月增6.5%、年減1.7%；台南市月減5.2%、年減3.9%；高雄市月減6.7%、年減2 %。

張世宗指出，5月傳統房市旺季，交易量小幅提升，不過，目前買賣雙方對價格認知仍存在落差，多數屋主對房價仍抱持相對樂觀的期待，而買方則在預期房價修正的氛圍下，出價態度趨於保守，也使得議價時間與決策週期明顯拉長。

張世宗表示，近期台股走勢強勁，代表市場資金面依然充沛，儘管現階段市場熱錢主要集中於股市，但也為房市醞釀了潛在的撐盤力道。在台股頻創新高之際，部分投資人也開始居高思危，並將部分資金轉向波動較低、保值性較佳的不動產，這也同步帶動了中高總價產品詢問度的升溫。

展望下半年房市，張世宗認為，後續市場表現的關鍵仍將取決於政府政策走向。目前不動產放款占總放款比率已降至35.42%，低於央行祭出第七波信用管制前的水平，顯示代表信用管制已經達到一定的降溫效果。接下來央行信用管制措施會如何發展，將是市場關注的重點，若政府未來能因應現況適度放寬信用管制，將有助於提升購屋信心與進場意願，同時也可望帶動整體房市朝向更穩健的方向發展。

資料來源／中信房屋
資料來源／中信房屋

房市 台股 中信

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