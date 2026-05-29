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華固奪東區「敦南大廈」都更案 總銷初估60億、單價站穩200萬

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
華固建設董事長鍾榮昌。記者朱曼寧／攝影
華固建設董事長鍾榮昌。記者朱曼寧／攝影

華固建設董事長鍾榮昌29日表示，公司手上現金充裕，將持續審慎積極購地，除了近期購入信義計劃區土地外，成功100%整合敦化南路巷弄內的「敦化大廈」，未來總銷達50億元以上，預期單價站穩200萬元。

華固（2548）今日召開股東會，鍾榮昌會後受訪表示，公司手上現金充裕，光是春節期間定存金額就達60億元，未來購地策略仍聚焦雙北市、台中，由於公司每年約有三個個案回收資金，會持續審慎尋找優質土地標的。

鍾榮昌表示，以近期購入信義計畫區約500坪土地來看，就是看準區內土地具稀缺性，加上基地面對約3,200坪公園綠地，對未來開發價相當有信心。

他也透露，已經100%整合敦化南路巷弄內大樓，目前已經送件都更程序。華固補充，該案位在建案「大陸耑序」旁，原為「敦化大廈」，過去一樓是NIKE店面，原先地主戶約30多戶。

此外，華固手上信義安和路都更整合進度則已超過八成，未來信義計劃區、信義安和路、敦南大樓這三個案子總銷都約在50~60億元，預期單價都會站穩200萬元。

推案上，鍾榮昌表示，預計最快年底、最慢明年上半年，就會有重頭大案「正大新店案」登場，該案總銷達518億元，明年重心都會放在這個案子上。

交屋量方面，華固今年起進入完工高峰階段，今年完工個案三案，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。其中「華固時代置地」先以半棟、整棟銷售為主，不過若許多企業有單層辦公樓的需求，也可能會視情況改採單層售出。

華固 都更 台中

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