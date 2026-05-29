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破盤級讓利迎戰房市寒冬！富旺9大新成屋案700戶補貼3年房貸利息

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
富旺國際董事長林宗毅（左）今宣布，旗下9個新成屋案約700戶，推出「超青安」全台安家專案。記者趙容萱／攝影
富旺國際董事長林宗毅（左）今宣布，旗下9個新成屋案約700戶，推出「超青安」全台安家專案。記者趙容萱／攝影

政府打炒房政策持續發酵，加上熱錢湧入股市，建商迎戰房市寒冬，祭出「破盤級」讓利，送家電、低首付、短期折扣等促銷不夠看，富旺國際今在台中召開開股東會，宣布旗下9個新成屋案約700戶，推出「超青安」全台安家專案，直接補貼36個月最高2.5%房貸利息，力挺自住客。

政府重拳打炒房，恐波及正準備結婚、生子的年輕族，讓不少年輕族被迫卡在「想買卻貸不到」的困境。

富旺國際董事長林宗毅說，隨著新青安政策將於今年7月退場，富旺國際為挺年輕族，推出「富旺超青安」全台成家專案，針對旗下位於在台中、新竹、彰化及雲林等7個新成屋建案，最高補貼36個月、最高2.5%房貸利息，真正替購屋族扛下最痛的貸款壓力。

林宗毅指出，相較市場上常見「送家電」、「低首付」、「短期折扣」等促銷手法，「富旺超青安」選擇直接從民眾最有感的房貸利息下手，讓有自住需求的年輕人能買房入住、有喘口氣的成家機會；若政府推出新青安2.0，此項專案持續，享有雙重補貼。

「富旺超青安」專案，全面適用於富旺國際旗下多個成屋建案，包括新竹地區「耀時代」、「耀時代VILLA」、台中地區「W-ONE」、「敦厚」、彰化地區「艾美莊園－市鎮香榭」、以及雲林地區「悅榕花園」。

林宗毅認為，房市短期雖然受到政策與利率影響，但長期來看，台灣住宅需求依舊穩定存在。隨著市場氛圍逐步回暖，自住買盤重新回流，未來房市有機會逐漸走出觀望氛圍，迎來真正屬於自住市場的「春暖花開」。

林宗毅說明，「富旺超青安」專案活動期間今年6月1日起跑，採限時限量實施，實施辦法各案接待中心皆有提供詳細說明。富旺國際也呼籲，有實際成家需求的民眾，應趁目前方案期間，把握難得進場機會。

富旺國際董事長林宗毅（左）今宣布，旗下9個新成屋案約700戶，推出「超青安」全台安家專案。記者趙容萱／攝影
富旺國際董事長林宗毅（左）今宣布，旗下9個新成屋案約700戶，推出「超青安」全台安家專案。記者趙容萱／攝影

房貸 台中 新青安 建案

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