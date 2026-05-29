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長榮航：暑假訂位增2至3成 貨運續受惠AI

中央社／ 台北29日電

長榮航今天召開股東會，總經理孫嘉明表示，在旅運及貨運需求同步成長帶動下，今年營運展望樂觀。其中，暑假訂位量年增20%至30%，預期第4季穩健，加上AI產業需求持續推升貨運動能，全年營運強勢成長，但高油價為變數。

長榮航今天召開股東會，針對營運狀況，孫嘉明表示，4月營收表現亮眼，首季營收年增約10%；展望後市，暑假旅遊需求相當強勁，目前訂位量較去年同期成長20%至30%，旅客來源不僅包括出遊需求，也有不少轉機客，預期第4季表現同樣穩健，今年整體營運可望維持強勢。

孫嘉明指出，今年兩岸載客需求也明顯回升，整體訂位需求強勁支撐下，票價可望維持穩定，不致下滑；貨運需求同樣強勁，尤其AI相關需求持續帶動貨運動能。

他表示，今年貨運市場需求佳，運價維持相對高檔，整體營運展望仍相當樂觀；不過，近期油價高漲確實對獲利帶來壓力。

針對高油價挑戰，孫嘉明表示，長榮航不會透過大幅減班來因應，不會像部分國外航空公司如縮減部分航線班次，現有航班將維持正常運作，僅會視市場狀況彈性調整機型配置。由於市場需求仍強、票價維持穩定，營收可望持續成長，雖然燃油附加費因反映具有遞延性，無法完全即時反映成本，但整體仍可控。

至於供油問題，孫嘉明表示，目前整體供應狀況沒有太大問題，僅少數國家因原本供應量有限，取得資源較受限制，但不影響整體營運。

在航網布局方面，他指出，持續關注市場需求與油價變化，既定擴張計畫不受影響，華盛頓航線仍將按原訂計畫於6月26日開航。南部市場需求持續成長，長榮航將強化高雄布局，過去以窄體機為主，如今將派遣一架A330-300進駐高雄，執飛東京、浦東及澳門等航線，持續透過航網與機隊調整擴大市場布局。

油價 長榮航 營收 股東會

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