爬樓梯痛苦、外牆剝落有解了！ 北市老宅延壽補助申請開跑

台灣邁入超高齡化社會，內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，北市即日起至8月28日開放申請， 公寓和透天住宅修繕皆可補助，公寓全部項目皆申請者最高補助每棟960萬元，都市更新處預計配合內政部期程於下半年統一宣布獲補助名單。

更新處表示，屋齡30年以上、領有使用執照或合法房屋證明的4到6層樓公寓及6層樓以下透天厝，皆可提出老宅延壽補助計畫申請。

修繕補助項目分為室外公共安全項目、室內安全項目，8項室外補助項目包括外牆整修、屋頂防水隔熱、樓梯間修繕及公共管線更新、外掛式空調管線整理、老舊招牌及違規物或違建拆除、增設電梯與無障礙設施等。 更新處以公寓為例，須至少選擇其中3項，才能申請室內居家安全優化項目，如扶手設置、防滑改善、高低差消除及防墜設施等。各補助項目皆訂有金額上限，額度上限統一為各項修繕費用65%。

此次老宅延壽補助並非「先申請、先補助」或「隨到隨審」，民眾無須急於「掛件」，受理期間內皆可提出申請。補助的資格條件、項目、費用及應備文件等規定，均已明訂於「因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法」，詳情可電洽北市更新處或官網「老宅延壽專區」查詢。

更新處說，如申請案件踴躍，審查合格案件的修繕總經費超過可分配補助預算上限，則核准補助順序將依序以中央所訂優先核定原則、建物完成時間篩選獲補助案件，若仍超過可分配補助預算，則採公開抽籤方式決定。