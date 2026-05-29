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誠品強化體驗 提高黏著度

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

誠品生活（2926）董事長吳旻潔表示，隨著「情緒價值經濟」興起，消費者愈來愈重視實體空間帶來的溫度與療癒感，也帶動誠品實體店人流明顯回升，今年前4月實體店終端營收已成長15%，未來將持續強化會員服務與空間體驗，提升會員黏著度。

吳旻潔指出，目前誠品全台會員數約400萬人，其中持續消費會員約250萬人，會員營收貢獻占比已突破六成。

近年來集團除了思考如何增加新會員，更將重心放在提升既有會員的回店率，而優化會員服務將是未來重要方向之一。

她表示，觀察近年消費趨勢發現，會員對於「情緒價值」與「自我療癒」需求愈發明顯，因此誠品持續打造具沉浸感與溫度的消費場景，透過閱讀、藝術、音樂與餐飲等元素結合，提供會員更深層的生活體驗，並藉由即將推出的「誠品會員聚所」，進一步深化會員關係。

吳旻潔 誠品 營收

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