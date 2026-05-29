誠品兩大亮點衝刺業績 預期三年內營收站上300億

誠品生活（2926）昨（28）日召開股東常會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利0.46元。誠品生活董事長吳旻潔宣布兩大亮點，第一，將首度推出「誠品會員聚所」，第二，將首度進軍日本大阪設立新據點，整體而言，隨著展店動能挹注，目標兩到三年終端營收可達300億元。

針對「誠品會員聚所」，吳旻潔表示，6月中旬起於台北、台中、台南推出全新會員專屬空間，首站「誠品生活台南」率先啟用，台中「誠品生活480」第4季亮相，台北市則將在南港開展全台規模最大的會員聚所。

吳旻潔進一步表示，過去誠品在「新板店」、「新店店」推出黑卡專屬餐飲空間，很受到會員好評，發現會員對專屬空間的需求度很高，也希望透過會員聚所提升會員的黏著度，並增加消費回頭率，目前北、中、南都各有規劃據點，其中，台北南港「誠品會員聚所」會是焦點之一，預計最快年底開幕，且坪數超過百坪，若會員聚所反應熱烈，未來將視需求與情況去擴充據點。

在海外展店上，誠品生活再下一城，吳旻潔表示，在日本「株式会社丸井」邀請下，將攜手日本百年書店有隣堂於大阪難波商圈「都心潮流文化發信地」（指流行的核心發源地）的難波丸井百貨打造全新據點，預計2027年開業。此外，日本還有第三家店也正在籌備中。

吳旻潔表示，誠品生活多年前受邀首度跨出華人社會於東京日本橋開展首店，旋即疫情來襲放慢腳步，如今再度應邀向西日本延伸開拓，標誌了台灣原生文創與書店品牌在日本以「品牌授權」經營的重要進展。

吳旻潔表示，目前在台灣各地以及香港、蘇州、日本東京與馬來西亞吉隆坡共有49家據點，未來營運重心聚焦在台灣、港日等展店。