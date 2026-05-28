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統一：併購機會多 嚴謹看待

經濟日報／ 記者侯思蘋／台南報導

統一（1216）董事長羅智先昨（28）日表示，儘管今年外在環境仍充滿不確定因素，但集團整體仍以成長為目標；他並指出，集團雖然「併購機會多」，但由於相關交易涉及成本高，仍須嚴謹看待。

羅智先表示，去年受到咖啡成本上漲、電商事業調整等因素影響，加上併入家樂福後進行品牌整合與更名作業，需認列相關品牌轉換與一次性費用，使整體獲利略為下滑。不過相關調整多已於去年底陸續完成，今年營運重返軌道可以抱持比較正向期待。

統一的併購議題向來為市場關注熱點，羅智先坦言，對外併購機會雖然多，但對上市公司而言，併購是一件非常嚴謹的事情，一旦啟動，包含財務、法務與外部顧問等成本都相當高，若雙方沒有高度共識，並不值得貿然推進。

併購案對零售版圖產生位移，羅智先認為，台灣零售市場很有趣，由於消費者選擇多元、接受度高，因此也吸引許多國外企業將台灣視為測試市場，競爭更激烈；而消費者選擇愈多，業者就必須持續創新才能突圍。

在集團治理方面，統一過去曾實施「雙總經理制」，如今又回到單一總經理制度，羅智先表示，並沒有預設一定要採單一或雙總經理制，「有時候就是對的時間、對的人。」他認為，隨著企業規模持續擴大，他笑說，「未來即使出現三位總經理，也並非不可能」。

統一 羅智先 上市公司

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