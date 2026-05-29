統一：日本市場想了十年 入股LOPIA有助拓展圈子

統一（1216）的野望，計劃揮軍日本。統一昨（28）日召開股東會，董事長羅智先罕見講述進軍日本的企圖心，他指出，對「日本市場想了十年」，入股LOPIA後有助接觸當地供應商，進一步拓展日本市場的圈子，做好前置準備。

其他海外布局上，羅智先指出，目前對母集團貢獻最大仍是中國大陸，其次則為菲律賓；韓國子公司熊津食品則作為在韓國當地的戰略基地。

談到台股近年持續創高，對台灣內需景氣的影響，羅智先觀察，市場資金有明顯往股市集中的現象，「民眾沒有把錢拿去消費，反而很多都投入股市」，反映出台灣當前投資市場熱度相當高，相較之下，部分消費動能可能因此受到排擠。

他也提到，股市飆高帶動旗下統一投信近期表現亮眼，內部團隊士氣相當高。他指出，過去像是在「30年磨一劍」，現在這一波市場行情上來，實力就展現出來了。

另外，統一入股日系超市LOPIA後，引發外界對統一進軍日本市場的想像。羅智先表示，統一想進軍日本想了十年，但當地企業文化相對保守，只有在逼不得已的情況才會開放。他認為，入股LOPIA超市是好的接觸，有助於進一步拓展日本零售與品牌資源布局，未來將持續尋找合作契機。

對於進軍日本的計畫，他透露，統一過去曾有三、四次接近日本投資案的機會，但最後多在臨門一腳由當地企業勝出，「不代表條件不好，而是在文化與信任機制上，日本企業仍傾向優先選擇本土合作對象。」

至於其他海外市場布局，他舉例，以東南亞市場觀察，菲律賓仍是最重要的據點之一。

不過他坦言，菲律賓市場近年最大變數在於匯率影響，但若以當地貨幣計算，營運其實維持穩定成長。

匯率同樣影響韓國熊津，羅智先表示，統一收購熊津約六年，目前已在韓國建立中大型企業規模，但外界從財報上看到的成長仍「原地踏步」，主要仍受韓元貶值影響。

他指出，韓國市場屬高度成熟市場，因此當初投資目的並非追求爆發性成長，而是作為深入韓國市場的戰略據點。

他也提到，近年最明顯的收穫並非食品飲料，而是韓國美妝產業。羅智先認為，在韓流文化帶動下，韓國美妝產業發展快速、流行敏感度高，對康是美商品導入與選品策略具有明顯助益。