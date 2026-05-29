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台塑轉型 衝刺半導體領域 同步布局綠能環保、醫療保健

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
台塑董事長郭文筆。記者曾吉松／攝影
台塑董事長郭文筆。記者曾吉松／攝影

台塑（1301）強化轉型，衝刺半導體領域。台塑昨（28）日召開股東會，董事長郭文筆表示，朝半導體、綠能環保及醫療保健三領域，推動三大利基轉型方向，合計27項產品，預計投資292億元，每年可增加產值300億元。

台塑也訂出轉型目標，朝高獲利的產品及市場加強拓展，持續提升差別化產品的銷售比重，期望2026年能由去年的50%，提高至60%。

台塑大步衝刺半導體
台塑大步衝刺半導體

郭文筆指出，台塑轉型策略，聚焦新產品、新事業開發，並朝半導體、綠能環保及醫療保健三個發展趨勢，推動前瞻性產品之技術移轉或合作開發，重點布局半導體化學品、關鍵材料及新材料領域。

他強調，台塑新產品，將聚焦「半導體化學品」、「關鍵材料」及「新材料」作為利基轉型中心。其中，半導體化學品的品項包含電子級氫氣、氨水、鹽酸及硫酸等；關鍵材料則聚焦原子層沉積（ALD）釕金屬前驅物、光阻稀釋劑；新材料領域，包含1-己烯、聚烯烴彈性體（POE）與聚芳醚酮（PAEK）等。其中，1-己烯及聚芳醚酮（PAEK）等轉型案，預計可在今年內完工投產。

此外，台塑子公司、轉投資事業積極參與半導體產業鏈，進度持續推進，對營收的貢獻也逐步成長。其中，台塑勝高公司麥寮新建12吋矽晶圓廠，已於去年第4季開始投產，可提高先進製程用銷售量，挹注轉投資收益。

另一家子公司台塑大金，主力生產電子級氫氟酸，目前在國內半導體產業市占率已超過55%。因應半導體產業需求持續成長，目前正進行大發廠第二期擴建。

此外，台塑持股50%之台塑德山公司，主要生產電子級異丙醇（IPA），廣泛使用在半導體製程，目前正進行異丙醇使用後廢液回收及二期擴建工程。

台塑並表示，目前推動中的轉型及海內外擴建案共九案，總投資金額243億元，預計自今年下半年起陸續完工投產。布局涵蓋台灣、中國大陸及美國，重點包括仁武碳纖與原絲擴建、麥寮LLDPE轉產gPOE彈性體，以及電子級氫氣、電子級氨水、高純度乙腈、無氟黏合劑等半導體與新能源材料；海外則包括中國寧波化學品碼頭、美國德州1-己烯廠，後者預計8月投產。

半導體 台塑

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