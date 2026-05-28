普利司通舉辦就業媒合會 照顧新竹廠員工善盡社會責任

台灣普利司通為轉型營運關閉新竹廠，引起外界關注，28日邀請7家鄰近的相關產業公司舉辦就業媒合會，提供技術、維修、研發及工程師等各項職缺。普利司通這次關廠照顧所有受影響的員工，善盡企業的社會責任，啟動媒合機制，期盼讓新竹廠所有員工都能安心銜接下一份工作。

據指出，台灣普利司通為新竹廠員工邀請就業媒合的相關產業，總資本額超過新台幣668億元，大都是上市櫃公司，包括汽機車製造業、傳統電機業及生產電子設備核心零組件的電子PCB廠，例如三陽工業（2206）、士林電機（1503）、東元電機（1504）等，都是新竹廠的鄰近廠商，釋出的職缺總數超過受影響的員工人數。

普利司通強調，員工是公司最珍視的資產，公司以具體作為善待員工。在關閉新竹廠的決策過程，秉持責任與善意，採取多項優於法規的安排，是鼓勵性而非強制性離職，提供額外的獎勵金等措施，全面保障員工權益；迄今已有99%員工完成簽署，顯示整體方案具備高度接受度與共識。

這次採取善待員工的措施包括：提供優於《勞動基準法》的補償方案，新制年資計算無上限，並額外發放分紅及年節獎金；主動導入就業輔導資源，協助員工進行職涯轉換；針對特殊情況(如工傷員工)提供個別化評估與彈性處理機制，確保照顧到每位員工。

至於宣布關廠後，分批進行勞資協商與資遣說明，是因為新竹廠辦公室空間無法同時容納約500名員工，周邊亦無適合場地，因此採取多地同步說明方式進行，這是實務安排；況且考量輪胎屬於高度安全性的產品，公司必須確保生產過程不受不確定因素干擾，避免任何潛在品質風險，因此短時間內完成宣布。

台灣普利司通公司啟動與鄰近產業的職缺媒合工作，28日邀請7家相關產業到廠內舉辦就業媒合會，攜手工會以「理性、平和、互助」精神，進行緊密溝通，保障員工的職涯平穩過渡，是公司現階段的核心使命。

普利司通強調，該公司在台灣立足超過40年，即便面臨營運轉型，對台灣市場的長期承諾與使命感始終如一。這次營運轉型不影響公司在台的產品供應、銷售通路與售後服務，目前全台超過200家經銷據點均維持穩定運作。普利司通將更進一步加碼投資台灣市場，達成在台永續經營的目標。