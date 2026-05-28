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中鼎集團進軍社福領域 打造永續新世代社福場域

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
萬鼎總經理賴慶和總經理（右）和臺北市副秘書長林士斌（中）於永福之家重建工程開工動土典禮合影。圖／中鼎提供
萬鼎總經理賴慶和總經理（右）和臺北市副秘書長林士斌（中）於永福之家重建工程開工動土典禮合影。圖／中鼎提供

國內最大統包工程承攬商中鼎集團（CTCI）旗下萬鼎公司，近期承攬「台北市立陽明教養院永福之家重建工程」，成功進軍社福建設領域。本案於5月27日舉辦開工動土典禮，預計於2030年完工啟用，屆時將蛻變為永續新世代社福場域。

「永福之家」為台北市收容身心障礙者的福利機構，此案由臺北市政府工務局新建工程處興辦，規劃為地上7層、地下2層的建物。萬鼎承攬範疇涵蓋：水土保持、擋土開挖、建築結構及景觀工程等。

萬鼎總經理賴慶和表示，萬鼎將秉持中鼎集團「最值得信賴的」品牌精神，以豐富的大地工程和4D工程規劃能力，克服該基地座落於山坡地、高度落差大的挑戰，並導入綠色工程技術，全面提升節能減碳成效，完工後將進一步取得台灣綠建築標章（EEWH）認證，期打造兼具生態、節能、減廢的永續新世代社福典範場域，協助北市政府達成造福身心障礙者的政策目標。

面對全球AI趨勢浪潮，建築智慧化已成市場剛性需求，萬鼎除了兼備土木設計顧問與甲級營造廠資格並擁有預鑄工法專業優勢，結合中鼎集團在AI智能應用技術能量，搶攻商辦廠辦、數據中心、高科廠房等AI基建之龐大商機，同時亦研擬參與建設開發、銀髮事業BOT業務等。未來將持續以價值工程為導向，為客戶提供高附加價值的服務，搶占市場商機、創造營運佳績。

中鼎

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