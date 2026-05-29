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顯而立見／歸零學習 重新創造

經濟日報／ 陳顯立（潮網科技產品策略長）

我們常常會陷在一種循環裡：腦子裡不是重複回想（replay）過去，就是快速前進（fast-forward）未來。過去的事情明明已經發生，但我們卻忍不住再去想。好的部分會被美化，壞的部分則被放大，於是內心有了落差，痛苦就跟著跑出來。而對未來雖然充滿期待，但因為還沒到，又感到不安與焦慮。

那我們能真正掌握的，其實只有「此刻」。所以所謂的「歸零」，不是把人生全部清空，而是把心帶回現在。現在才是唯一能感受、能行動、能創造的時刻。

這就像禪宗故事裡趙州禪師的故事。有人問他：「什麼是道？」他沒講大道理，只問：「你吃粥了嗎？」那人回答「吃過了」，趙州就說：「那就去洗碗吧。」

答案聽起來很平凡，卻直指核心，真正的道理，不在天邊，也不在抽象的概念裡，而在當下的小事。吃完飯，就好好洗碗，這就是修行。

如果放到今天來看，AI時代的變化比以往任何時代都快。每天都有新的工具、新的應用、新的衝擊。如果我們一直被過去的經驗框住，就會覺得自己永遠跟不上；如果光是想著未來的風險，又會焦慮到動不了。

歸零，正是這時代最需要的心法。它提醒我們：在資訊爆炸的時代，與其被焦慮吞沒，不如專注當下，做好眼前的選擇，這樣才能真的跟上潮流，甚至超越它。提供一個小小的歸零密訣，用Z.E.R.O.來記：

Z=Zen mindset：帶著禪的心境，不執著於過去，也不焦慮於未來。

E=Embrace now：擁抱當下，專注在眼前能做的事。

R=Release burden：釋放情緒與雜念，讓心回到清明。

O=Open flow：打開心流，隨順世界的變化，但不失去自己的中心。

世界愈快，我們的心就要愈穩。這不是要你慢吞吞，而是要你有能力「隨時歸零」。就像手機卡住的時候，最簡單有效的方法不是硬撐，而是重新開機。人也是一樣。

歸零，不是退縮，而是給自己一個重新出發的起點。在AI時代，學會歸零，就是學會活下去、學會創新的關鍵。

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