倍智醫電聯手台中榮總開發「心肺雙篩」Al判讀智慧利器

醫療影像AI市場持續升溫，倍利科（7822）技旗下子公司倍智醫電28日宣布，與台中榮民總醫院共同開發的「榮智冠狀動脈影像輔助判讀系統」，已正式送件申請自費碼，全力搶攻精準健檢商機。

值得注意的是，此舉不僅象徵倍智醫電技術延伸至心血管領域，也代表台中榮總在精準醫療研發上的重大突破。透過這套AI系統，原本以肺癌篩檢為主的LDCT檢查，成功升級為「一次檢查、心肺雙評估」的智慧健檢模式。

倍智醫電副總經理沈子貴指出，倍智醫電肺癌AI已導入全台近60家醫院，如今透過「榮智」系統，再往心血管領域延伸，加上陸續打入美國、東南亞及日本市場，預期明年有望進入營運成長爆發期，公司已規劃三至五年內申請掛牌上市櫃。

28日的發布儀式，由台中榮總醫學研究部主任謝育整、影像醫學部主任陳文賢、呼吸循環放射科主任劉明承、健康管理中心主任傅彬貴、心臟血管中心主任李文領，以及倍智醫電副總經理暨技術長沈子貴、業務總監楊宗衞等人主持。

台中榮總作為國家級醫學中心，長期引領影像醫療科技進化。由陳文賢與劉明承領軍的臨床團隊，將院內豐富的臨床經驗導入AI開發，與倍智醫電攜手打造出「榮智」系統。

該系統能直接從LDCT影像中，自動識別冠狀動脈鈣化（CAC）程度，並於短短數十秒內完成風險分級，無需患者額外檢查或暴露於更多輻射下。

台中榮總院長傅雲慶指出，透過產學的深度結合，將臨床實務轉化為AI演算法，不僅簡化醫療流程，更能提早揪出潛在疾病，落實精準醫療。

核心專長在高階半導體光學檢測與量測設備，以及AI軟體的倍利科，主要客戶包括台積電（2330）、日月光（3711）等封測大廠，今年3月底掛牌上市，躋身千金股行列。

而倍利科與倍智醫電，則是台灣近年非常經典的「將半導體精準檢測技術，跨界應用到智慧醫療」科技代表。為了讓生醫與半導體事業各自發揮最大價值，倍利科2023年將生醫部門獨立，正式成立倍智醫電，目前母公司持股超過95%。

倍智醫電的AI軟體基礎，源自於母公司在半導體廠「抓奈米級晶圓瑕疵」的深度學習與影像辨識技術。由於肺部結節或病變的影像體積遠大於晶圓瑕疵，這種從半導體跨界醫療的技術硬底子，使其篩檢準確率高達95%以上。

倍利科的主力營收雖來自半導體設備，但倍智醫電在生醫領域接連取得台、美、東協多國認證，並陸續產生商業化營收，這也讓智慧醫療正式成為倍利科的「第二成長曲線」。

目前，倍智醫電自主開發的「肺癌AI輔助判讀系統」，已於2025年3月通過美國FDA 510(k)審查。這被視為台灣首件取得美國FDA核准的肺癌AI影像檢測產品之一，成功打通全球最高門檻的醫療市場。

另外，倍智醫電響應衛福部「以醫帶產」政策，透過與台灣大型醫院(如彰基)合作，成功切入東南亞市場，包括陸續取得泰國、印尼、越南、馬來西亞的上市許可，並計畫於2027年第2季取得日本PMDA認證。

沈子貴表示，倍智醫電肺癌AI已導入全台近60家醫院，建立紮實的臨床基礎。以此為根基，公司將榮智系統標準化、模組化，推動智慧醫療從單一產品走向多AI模組整合，實現多維度精準分析，更憑藉既有通路優勢快速導入，極大化單一場域的服務價值。

延續此一成熟模式，倍智醫電同步推進國際布局，未來將把多AI應用模式推向海外，積極導入東南亞及美國市場，透過全球化戰略逐步提升國際市場實績與能見度。

倍智醫電聯手台中榮總開發Al判讀LDCT升級「心肺雙篩」智慧利器，搶攻精準健檢商機。記者宋健生／攝影

病友蕭先生(右2)經醫師和「榮智」系統，看到冠狀動脈有鈣化情形，轉介心臟內科追蹤治療。記者宋健生／攝影