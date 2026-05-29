趨勢觀察／券商公會理事長陳俊宏 把資金活水灌注百業

人工智慧（AI）蓬勃發展，掀起K型經濟討論熱潮。證券商公會理事長陳俊宏指出，生技、資安、服務業等是台灣下一階段重要成長動能，證券商將持續扮演關鍵角色，讓資本市場成為產業升級引擎，打造護國群山。

台股在5月中攻上42,000點，但盤面個股表現分歧。陳俊宏直言，AI及半導體無庸置疑是台灣的驕傲，亦為吸引國際資金的超級大磁鐵，但資本市場過度集中於特定族群，容易受單一產業景氣循環及地緣政治影響，出現較大波動風險。

生技、資安、服務 下波成長動能

除AI及半導體產業，陳俊宏認為，生技、資安、服務業等都是下一階段台灣很重要的成長動能，產業若能均衡發展，資本市場將更加穩健。

陳俊宏說，政府近年推動「五大信賴產業」，啟動生技醫療及國防工業等多重引擎，亦推出「出口供應鏈支持方案」照顧受關稅衝擊嚴重的出口製造業、傳統產業及農漁業，及「中小微企業多元振興計畫」協助中小企業、傳產、服務業強化經營體質，做為各個產業最堅實後盾。

同時，金管會啟動「亞洲創新籌資平台計畫」，提供從早期育成到成熟企業的籌資方案；證交所提出「價值提升計畫」，希望提高基本面佳，但本益比不高或成交量小的目標類股族群的國際能見度。

他表示，證券商長期以來運用專業及資源協助優良企業參與進入資本市場籌資，扮演重要橋樑，並主動尋找具潛力公司，協助設計資本結構、引進策略投資人，將資金活水引導到政府支持的基礎產業及特色產業，成為產業升級的重要引擎。

另一方面，台灣資本市場發展及茁壯，必須從「產業質變」與「制度基礎」兩大核心切入，不只「多」，更要「強」，才能引領世界。

陳俊宏分析，中小型上市櫃公司整併不但有助於產業資源整合、技術升級、提高國際競爭力，更利於解決台股中小型股流動性不足問題，建議政府在制度基礎上提供誘因，藉由企業併購相關法規修法及獎勵措施，從不同面向鼓勵及協助。

證交所及櫃買中心打造友善掛牌環境、運用資本市場服務團提供資本市場整合服務，並結合私募股權基金引導企業合併，亦為促使中小型上市櫃公司思考整併的關鍵因素。

針對今年資本市場展望，陳俊宏預期，地緣政治衝擊多屬「短而急」，最後終將回歸基本面，加上AI等產業面及資金面優勢，台股長線發展仍值得期待，建議持續關注美國政策動向及國際政經發展，保持理性並控管槓桿風險，以穩健心態迎接契機。

樂觀今年IPO 可望再創佳績

在IPO市場部分，去(2025)年掛牌家數創近十年新高，籌資金額更締新猷，今年通過的IPO案中，以半導體、生技醫療、數位雲端、綠能環保等具高度成長潛力產業為主，彰顯國內資本市場的產業群聚效應。

金管會去年推動「亞洲創新籌資平台」，放寬多項外國企業上市櫃與創新板上市及交易措施，打造友善資本市場籌資環境，加上多層次市場、合理本益比、成交值周轉率高、再籌資便利等特色，陳俊宏樂觀期待今年IPO市場可望再創佳績。

近來詐騙案頻傳，證券商公會除與證券商建立「假投資詐騙廣告通報機制」，透過媒體詳細解析常見詐騙手法，提供民眾辨識與防範的實用建議，以及受騙後的緊急應對措施之外，並推動證券商加速介接警政署165反詐騙平台，以展現積極阻詐決心。