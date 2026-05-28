工業地產「缺地、缺廠辦」 催生新北市老舊廠房改建潮

安信建經總經理張峰榮表示，日前新北市府審議通過土城區沛陂段、三重區頂崁段兩件工業區都市更新案，完工後預計可引進約1,320位就業人口，年平均創造逾56億元產值，成為新北產業升級的重要指標案，引起市場關注。

張峰榮指出，此次都更審議通過的兩案位於三重及土城區域，屬雙北市核心，發展皆超過半世紀，這類工業區的都更過去少見，但這波AI帶動全球供應鏈與高科技產業擴張，讓工業土地、工業廠房供不應求，並出現「缺地、缺廠辦」現象；在企業舊換新、轉型升級趨勢下，工業地產高需求爆發，位於交通便利且產業鏈完整的成熟工業聚落，就成為市場亮點，點燃這波老舊廠房改建潮。

資料顯示，截至今年4月統計，新北市工業區多元都更申請案件已達83件，申請基地總面積約66公頃，並且持續增加中；同時據內政部實價登錄資料，自2023年至2025年期間，新北市三重區總價5,000萬元以上之廠辦交易達122筆，其中屋齡五年內的新廠辦，件數占比超過七成，顯示市場對廠房、廠辦高需求下，正推動工業地產掀起更新改建效應。

張峰榮認為，當前市場對舊廠重建需求擴大，以新北市來說，三重、土城兩區之工業區重建需求激增，又以三重詢問最高；目前三重工業區都更申請量高居新北市全市第二；這股工業區都更重建潮，接下來不僅能帶動工業區聚落重生，更能活絡市場交易，為工業地產注入新交易動能。