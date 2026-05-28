戰爭衝擊！建商蓋房子成本又增加 塑膠、金屬、瀝青都上漲

根據行政院主計總處的統計顯示，受戰爭等因素影響，4月營造工程物價指數又開始向上攀升，工程材料部分受到油價波動影響，包括塑膠製品類4月指數年增率高達17.72%，油漆類也年增2.76%，機電設備年增12.05%，瀝青及其製品類年增13.24%，若加上年初土方之亂的成本上揚，今年建商蓋房子的成本又面臨新一波漲勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年土方處理成本增加，再加上戰爭後油價上漲，反映到相關產品上，建築成本都會有感增加。

不過曾敬德指出，面臨建築成本再增加，對照去年至今預售市場銷售狀況清淡，在銷售速度放緩又碰上成本增加，在在考驗著開發商的經營能力。

曾敬德分析，若建商手中土地屬於早期取得，現在要推新建案可能因土地成本較低，售價還有彈性調整的空間；不過若是近年才取得土地，又碰上2020年以來建築成本大漲，這類開發商將會感受到不小營運壓力。