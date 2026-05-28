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燁聯再漲盤價 不銹鋼市場向上
燁聯（9957）28日開出最新盤價，6月產品售價全面續漲，304不銹鋼每公噸調漲2,000元；含有鉬元素的316L附價產品，更因成本波動劇烈，每公噸大幅漲6,000元；430不銹鋼產品維持平盤。
燁聯表示，近期不銹鋼主要生產原料價格同步走高，主要是受到印尼鎳礦限產，以及預計調整出口政策新制之影響，導致鎳生鐵及相關主要原物料價格欲小不易，倫敦金屬交易所鎳價亦持續維持在高檔。
此外，在全球減碳趨勢與再生原料需求暢旺的雙重加持下，國際廢不銹鋼的報價也持續創下新高。由於鋼廠積極追求綠色轉型，廢鋼等循環再生原料供不應求，直接墊高了煉鋼成本。加上國內鋼廠正式邁入「夏月電價」期間，電力成本大增，均使得鋼廠的生產成本再度集體上移，不得不透過調漲盤價來合理反映成本。
燁聯指出，對於後市抱持穩健樂觀態度。近期國際市場消費信心已出現轉強跡象，終端客戶的回補庫存動能明顯提高，顯示下游需求正逐步復甦。
中國大陸與印尼等全球主要不銹鋼廠，近期因設備維修及調整電力配置等因素，相繼傳出減產計畫。在終端需求回溫、供給端又因減產而收縮的情況下，全球不銹鋼市場的供需結構將趨於穩定與平衡，能夠更有效地支撐整體的價格走勢。
市場預期，在燁聯率先開出漲盤後，另一不銹鋼大廠唐榮（2035）以及下游相關加工廠也將順勢跟進，可望帶動整體不銹鋼市場掀起新一波的補庫存熱潮。
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