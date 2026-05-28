台塑便利家蟬聯台灣零售永續獎 號召「一坪房東」共創三方得利

台塑便利家28日表示，由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的第二屆「台灣零售永續獎」於27日舉行頒獎典禮；在最新出爐的得獎榜單中，多數獲獎企業為大型百貨、實體連鎖超商等傳統通路；然而，台塑生醫子公司「台塑便利家」卻以「環保洗劑智慧補充站」此一極具特殊性的無人自動機台通路脫穎而出，勇奪本屆「永續零售創新獎」。這是台塑便利家二度獲得台灣零售永續獎，證明其跳脫傳統實體門店框架的創新永續商模，已獲高度肯定。

典禮中，台塑便利家總經理李漢揚獲邀以「雙循環，讓零售業的永續變得可規模化」為題發表演講。針對企業推動ESG常面臨的成本痛點，李漢揚一針見血地指出「永續要走得遠，必須能規模化、能獲利！」他強調，真正的永續不能只靠企業補貼，必須用商業邏輯撐起循環韌性，打造出「消費者得利、通路得利、環境得利」的三方共贏局面。

在零售通路中，台塑便利家的特殊性在於徹底省去傳統零售的包裝、運輸與上架等隱性成本。目前全台已布建超過345座自動補充站，此種微型通路模式，讓「消費者」能以最低5元起跳的親民門檻、市價約四折的優惠買到高品質洗劑；對提供場地的「通路」而言，免除硬體投入成本即可獲得新型客流與穩定的被動收益；在「環境」面，每一次補充都能從源頭減塑，並透過數位化系統自動換算為可追溯的減碳數據，完整體現三方得利。

除與大型通路合作外，台塑便利家也積極推動「一坪房東」招募計畫。相較於傳統零售展店的高門檻，一般民眾或在地店家只要具備能遮陽擋雨的屋簷、110V一般插座，並滿足基本機台尺寸（寬110公分、深100公分、高200公分）的零星空間，就能輕鬆加盟成為環保站點夥伴。民眾不僅能活化閒置空間賺取被動收入，更能實際參與推廣源頭減塑。有意接洽成為「一坪房東」者，可先上網留資料（https://reurl.cc/GaqVVd），將有專人協助評估。

台塑便利家表示，秉持「只要乾淨，不要包裝」的核心願景，台塑便利家期盼更多人響應「一坪房東」，讓這套特殊的永續零售網絡遍地開花，共同守護下一代。