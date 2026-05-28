華新6月不銹鋼盤價大漲 316系調漲每公噸7,000～9,000元

台塑便利家28日表示，由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的第二屆「台灣零售永續獎」於27日舉行頒獎典禮；在最新出爐的得獎榜單中，多數獲獎企業為大型百貨、實體連鎖超商等傳統通路；然而，台塑生醫子公司「台塑便利家」卻以「環保洗劑智慧補充站」此一極具特殊性的無人自動機台通路脫穎而出，勇奪本屆「永續零售創新獎」。這是台塑便利家二度獲得台灣零售永續獎，證明其跳脫傳統實體門店框架的創新永續商模，已獲高度肯定。

2026-05-28 18:09