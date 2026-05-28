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大魯閣拚海外展店 第3季美國再拓點、進軍日本

中央社／ 台北28日電

大魯閣今天宣布，持續進行海外營運版圖發展，目前美國市場已有4據點，預計第3季開幕的德州聖安東尼奧店，營業面積增加約40%，可望提高餐飲與酒水服務占比；大魯閣也將首度進駐日本市場，同樣在第3季開幕。

大魯閣今天召開115年股東常會，114年獲利新台幣6.5148億元，每股盈餘6.03元，決議配發現金股利2元，除息交易日為6月23日，現金股利發放日期為7月16日。

大魯閣表示，持續進行海外營運版圖發展，目前美國市場已有多家據點，包括德州休士頓凱蒂（Katy）店、亞利桑那州鳳凰城梅薩（Mesa）店，以及錢德勒（Chandler）店，營運表現穩定成長。

大魯閣指出，美國第4家據點、也是首座戶外店型的鳳凰城Gilbert店，已自5月18日起加入營運，位於當地運動公園旁，承接既有公有打擊場，並取得政府委託經營權，此模式透過既有設施改造，以相對較低的資本支出投入，有效提升場館營收與使用體驗，同時擴大鳳凰城市場區域的品牌行銷綜效。

因應美國休閒娛樂市場的消費特性與餐飲需求，大魯閣指出，目前正持續提高既有店點的餐飲與酒水服務占比，預計第3季開幕的德州聖安東尼奧（SanAntonio）店，除營業面積較其他店增加約40%外，更將導入主題酒吧與Party Room等空間配置，可望進一步提升客單價與團體客群營收。

除美國市場外，大魯閣也將進駐日本市場，大魯閣表示，日本公司近期完成收購位於關東地區千葉及宇都宮的2家棒球打擊場，目前正進行場館整修與設備升級，將傳統日式棒球打擊場升級，成為結合多元休閒娛樂服務的台式棒球打擊場，預計第3季以大魯閣品牌重新開幕。

大魯閣 美國 日本

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