Q Burger調漲 5/29起部分主餐商品貴2至5元

經營早餐品牌Q Burger的饗樂餐飲今天宣布，面對近年原物料、人事與租金等營運成本變化，自5月29日起，部分主餐商品將微幅上漲新台幣2至5元，飲品與點心品項價格維持不變。

Q Burger表示，面對近年原物料、人事與租金等營運成本持續變化，持續透過營運優化吸收部分成本壓力，為兼顧產品品質、門市服務與穩定供應，自5月29日起，將針對部分主餐商品進行2至5元微幅調整，飲品與點心品項價格維持不變，希望持續在品質、服務與價格之間取得平衡。

饗樂餐飲說明，Q Burger品牌在食材選用上堅持品質，以早餐食材雞蛋為例，自2016年起即自主堅持使用國產洗選蛋，同時持續選用國產豬肉鬆、國產鮮乳、阿拉比卡咖啡豆、純蜂蜜，以及純釀造醬油基底等食材。

饗樂餐飲表示，Q Burger邁向430店里程碑，將自5月29日起推出限時優惠活動，部分套餐最高優惠7折，期望在物價變動環境下，持續提供消費者兼具品質與價格競爭力的早餐。