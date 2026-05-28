台塑加碼投資台塑德山 擴建電子級異丙醇產線

AI科技與自動化設備加持，讓農牧業不只靠經驗，也能透過系統與數據，讓動物生長環境更友善。2026年台灣國際農業機械暨資材展將於5月30日（六）到6月1日（一）在嘉義縣政府前廣場登場，工研院攜手農業部畜試所在經濟部產業技術司與農業部農業科技司支持下，開發國產智慧餵飼機器人、AI推糞機器人、自走式消毒機器人的「養牛三寶」，從牧場之牛隻餵食、清潔到防疫全包辦，協助畜牧業精準投飼、省工省力、降低傳染風險，解決進口設備維修不易且價格昂貴的痛點，讓臺灣農機研發實力邁向世界，歡迎到場體驗智慧農業設備與農業資材應用多項成果。

2026-05-28 13:54