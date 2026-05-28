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台塑加碼投資台塑德山 擴建電子級異丙醇產線

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑（1301）28日召開重大訊息記者會，資深經理暨代理發言人簡嘉宏表示，台塑經26日審計委員會、及28日經董事會通過，擬增加投資台塑持股50%之轉投資公司台塑德山，投資金額5億元。

簡嘉宏說明，台塑德山主要生產電子級異丙醇，現有林園廠一期年產能3萬噸，因應半導體客戶需求增加，擬在林園廠擴建年產能3萬噸之二期工廠。為支應擴建所需資金，規劃辦理現金增資10億元，台塑並將依原持股比率50%認購現金增資股分，增加投資台塑德山5億元。增資後累積投資總額15.5億元。

台塑在28日股東會中表示，持續積極提升差別化產品的銷售比重，2026年目標由2025年50%，提高至60%，並加強對半導體產業鏈的布局。

各家轉投資公司中，台塑勝高公司麥寮新建12吋矽晶圓廠，已於去年第4季開始投產，可提高先進製程用銷售量；台塑大金公司電子級氫氟酸，目前在國內半導體產業市占率超過55%，因應半導體產業需求持續成長，目前正進行大發廠第二期擴建。台塑德山公司電子級異丙醇，廣泛使用在半導體製程，目前正進行異丙醇使用後廢液回收及二期擴建工程。

台塑 增資

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