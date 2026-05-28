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「2026年台灣零售永續獎」統一超商一舉榮獲七大獎項

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
「2026年台灣零售永續獎」統一超商一舉榮獲七大獎項。統一超／提供
「2026年台灣零售永續獎」統一超商一舉榮獲七大獎項。統一超／提供

統一超商（2912）積極展現永續營運影響力，屢獲海內外的指標永續獎項肯定，由台灣永續能源研究基金會舉辦的「2026年台灣零售永續獎」一舉榮獲七大獎項，為本屆獲獎數最多的超商。

其中「綜合績效」獲得楷模獎，更於首次頒發的「永續零售營運獎」，以紫斑蝶友善的7-ELEVEN茂林門市、智慧節能的7-ELEVEN慶城門市，兩家門市雙雙獲得「門市組」金獎肯定，更是本屆零售業唯一同時榮獲「永續零售營運獎-門市組」兩座金獎肯定的企業；同時也在「永續零售創新獎」、「永續零售合作夥伴獎」、「顧客永續行動獎」、「永續零售供應鏈獎」四大獎項拿下銀獎。

統一超商自2020年擬定永續藍圖，並於2021年定調為「永續元年」，成立「減塑、減碳、食品永續健康、永續採購暨生物多樣性」四大永續專案小組，以淨零減碳、循環再生、環境守護及多元共融等面向制定永續行動，並將永續指標全面連結至管理階層績效，連續10屆獲公司治理評鑑前5%；深耕DEI友善服務、推動永續供應鏈及多元人才發展等，全台零售業唯一、連七年獲「道瓊斯領先全球指數」具國際永續領導地位，建立業界永續治理典範，榮獲「綜合績效-楷模獎」。

面對全球氣候變遷帶來的生態警報，統一超商於2022年即領先同業發布《生物多樣性保護及零毀林承諾》，主動進行營運據點盤查，2024年與外部環境顧問公司合作，參考TNFD國際自然相關財務揭露框架進行生態影響評估，依據LEAP方法學針對全台7-ELEVEN門市營運提出生態保育與生物友善策略。

為解決零售通路耗能痛點，統一超商以 7-ELEVEN「慶城門市」為示範場域，導入創新的 AIoT 能源管理系統。在確保嚴格食安規範下，針對冷凍與冷藏櫃、開放式冰箱進行智慧化動態調控；同時針對空調系統，透過環境感測與AI 運算，於室外氣溫度低於室內時以「自然冷卻(Free Cooling)」技術自動切換模式，減少壓縮機運轉並優化能耗，進而降低每度電的碳排放量。

在環境面，7-ELEVEN以「從這杯開始與世界共好」出發，藉由跨品牌合作、攜手供應鏈，透過循環杯服務與咖啡渣回收再利用兩大主軸，持續推廣自帶杯與關係企業星巴克、21 PLUS共同推動「OPEN iECO」循環杯服務。2023年更啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫，從建置「永續農場」到開發「永續商品」，回收咖啡渣製成生活周邊用品，更貼近消費者生活，另於2025年取得環境部專案特許同意，讓7-ELEVEN的咖啡渣執行資源循環利用計畫進行系統化回收再製處理，至今已有近400家門市加入，累計共約回收近20公噸的咖啡渣，讓咖啡渣有再利用價值，榮獲「永續零售合作夥伴獎-銀獎」。

統一超商 永續

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