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和迅6月下旬掛牌上櫃 新藥、CDMO雙管齊下搶攻再生醫療市場商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
和迅董事長黃濟鴻。記者謝柏宏／攝影
和迅董事長黃濟鴻。記者謝柏宏／攝影

和迅（6986）將於29日舉辦上櫃前業績發表會，目標6月下旬暫定承銷價52元由興櫃轉上櫃。和迅董事長黃濟鴻表示，公司以新藥開發搭配CDMO／CMO雙引擎並進為策略，異體幹細胞新藥HeXell-2020正在進行臨床開發，並布局細胞醫療CDMO/CMO相關服務，掌握再生醫療產成長帶來的長線成長機會。

和迅4月合併營收1,670.6萬元，累計前四月合併營收8,923.6萬元，年增8.65%。公司今年第1季稅後淨利0.27億元，年增1.05倍，每股稅後純益（EPS）0.6元。

和迅目前已掌握幹細胞庫建置、適應症開發與量產平台等核心技術，具備從製程開發到臨床試驗申請與最終量產的一站式服務能力。公司也可協助客戶銜接GTP與未來GMP生產需求，具備台灣再生醫療稀缺的整合性高階細胞製造能力。

和迅已建置九條專業產線，涵蓋40公升級免疫細胞自動化封閉培養、兩條15公升級幹細胞培養、500公升級外泌體量產，以及每日逾1萬劑的無菌充填產能，服務完整涵蓋細胞醫療產業需求。公司目前並擁有七個細胞庫，今年將增加到十個。

在新藥方面，HeXell-2020治療心臟疾病併同冠狀動脈疾病執行一期臨床試驗中；冠狀動脈心臟病的Phase I／IIa人體臨床試驗申請，已於2025年4月獲美國FDA核可執行亦已獲衛福部原則同意試驗進行，臨床進度持續推進；先前針對老年衰弱症的Phase I臨床試驗申請也已獲FDA核可。

黃濟鴻表示，HeXell-2020以異體臍帶間質幹細胞治療血管病變為基礎，切入心臟疾病併同冠狀動脈疾病（HF-CAD）、冠狀動脈心臟病（CAD）、老年衰弱症（Frailty）、慢性腎臟病（CKD）及移植物抗宿主疾病（GVHD）五大適應症，管線布局橫跨心血管疾病與抗老退化兩大領域，具備「一種藥品、開發多項適應症」的高效開發策略。

根據Fortune Business Insights於2025年11月的推估，全球再生醫療市場2025年規模達516.5億美元，至2032年將達413.3億美元，CAGR達34.6%。在高齡化、慢性病與退化性疾病需求同步升溫下，再生醫療、細胞治療及細胞製造服務的長線擴張趨勢相對明確。

幹細胞 營收

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