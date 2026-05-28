尹衍樑過世 千金尹崇恩臉書首發文：「牽掛 從此停在未讀」

潤泰集團總裁尹衍樑因病於5月26日清晨驟然過世，震驚外界；尹衍樑的長女尹崇恩28日在facebook首度發文表達思念，「有些牽掛，從此停在未讀」，字裡行間透露出對父親的不捨。

尹崇恩發文指出，父親，對我們而言，更深的記憶，其實是您那種不輕易說出口的責任感；您，不太談辛苦，總是一個人默默扛著，即使身體不好，也總說「沒事」、「再等等」。

尹崇恩說，從小到大，您很少用大道理教我們。但您的一生，其實就是最深的身教。

她更不捨的表示，「現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀」。

以下為尹崇恩臉書全文：