快訊

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

買不起只能躺平…房仲不賣房改當包租代管？專家：台灣房市加速走向「日本化」

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇機師酒測未過遭停勤 民航局已展開調查

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對星宇航空（2646）機師執勤前酒測未過一事，民航局28日表示，已就相關案件正式展開調查作業，如確認有違反飛航安全相關規範情事，將依《民用航空法》等相關規定依法處置，以維護飛航安全。

王浩宇在Threads上貼文指稱，台中某航空公司網紅機師在飛行前酒測未過，航空公司雖當天停止該機師飛行任務，但王浩宇認為，機師如果執飛前曾喝酒，造成酒駕風險應趕快開除。

星宇航空表示，23日一名機師於執勤前酒測出現異常反應，公司依標準作業程序立即停止其當班勤務，並改派其他機師執行航班任務，確保航班正常運作。初步了解，該機師因身體不適，於服勤前曾服用蜂膠及個人藥物，並已提出相關藥品作為佐證，目前已暫停勤務，後續將配合民航局調查結果辦理。

星宇航空強調，公司一向嚴格落實飛安規範與檢核機制，所有飛行員於出勤前均須通過百分之百酒精測試，對於任何可能危及飛航安全的情況均採零容忍立場，以飛航安全為最高原則。

事件起因於前桃園市議員王浩宇日前於社群發文指出，台中某航空公司一名機師酒測未過，後續抽血結果亦不合格，並呼籲應予以解聘，引發外界關注。

民航局則表示，已就此案展開調查，如有違規，將依法處置。

星宇 民航局 機師

延伸閱讀

機師酒測未過！星宇曝「曾服用蜂膠及藥物」 暫停勤務待調查

很多人不知道！搭飛機「犯1禁忌」嚴重恐直接被下機

無人機飛控晶片來自中國？雷虎發布重訊強調完全合規

再回應兩岸直航問題...陸國台辦：應將包機航點改為定期航點

相關新聞

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

終結28年威京時代！寶佳強勢入主中工 下一步再攻中石化？陶朱隱園、數百億元工程案受關注

中工董事改選結果出爐，寶佳陣營一舉拿下過半席次，開啟共治新局。涉及龐大開發案與土地資源，外界不只關注整合效益，更好奇寶佳下一步是否將戰線延伸至中石化。

長榮股東會／全球貿易長期需求仍具成長動能 2、3季維持審慎樂觀

長榮海運（2603）28日股東會，公司表示，目前全球政經環境仍充滿不確定性，地緣政治風險與市場變化速度明顯提高。不過，全球貿易長期需求仍具成長動能，航運產業在國際供應鏈中仍扮演關鍵角色。展望未來，公司將持續以「效率、韌性、永續」作為核心方向，密切關注市場變化，靈活調整營運策略，在多變環境中維持穩健經營，並持續為股東與客戶創造長期價值。

星宇機師酒測未過遭停勤 民航局已展開調查

針對星宇航空（2646）機師執勤前酒測未過一事，民航局28日表示，已就相關案件正式展開調查作業，如確認有違反飛航安全相關規範情事，將依《民用航空法》等相關規定依法處置，以維護飛航安全。

台灣國際農業機械暨資材展登場 工研院「養牛三寶」機器人一手包

AI科技與自動化設備加持，讓農牧業不只靠經驗，也能透過系統與數據，讓動物生長環境更友善。2026年台灣國際農業機械暨資材展將於5月30日（六）到6月1日（一）在嘉義縣政府前廣場登場，工研院攜手農業部畜試所在經濟部產業技術司與農業部農業科技司支持下，開發國產智慧餵飼機器人、AI推糞機器人、自走式消毒機器人的「養牛三寶」，從牧場之牛隻餵食、清潔到防疫全包辦，協助畜牧業精準投飼、省工省力、降低傳染風險，解決進口設備維修不易且價格昂貴的痛點，讓臺灣農機研發實力邁向世界，歡迎到場體驗智慧農業設備與農業資材應用多項成果。

生技中心扮演國家藥物韌性關鍵推手 布局下一個生醫黃金十年

全球地緣政治衝突與國際供應鏈重組持續擴大影響，藥品供需的掌握、以及關鍵藥品自主供給能力，已成為各國高度關注的議題。生物技術開發中心（DCB）今（28）日以「強化國家藥物韌性 共創生技產業未來」為主軸，對外揭示生技中心在國家藥物韌性布局藍圖下，投入的重點與方向，期望在產官研的共同努力下達成關鍵藥品國產自製並強化國內藥品供應韌性的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。