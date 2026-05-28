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Global Mall 勇奪零售永續三項大獎 共創低碳生活圈

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導
Global Mall勇奪《台灣零售永續獎》三項大獎。Global Mall／提供
Global Mall勇奪《台灣零售永續獎》三項大獎。Global Mall／提供

Global Mall勇奪《台灣零售永續獎》三項大獎，「零售ESG綜合績效—績優獎」、「永續零售創新獎—銀級」、「顧客永續行動獎—銀級」，以通路力量串聯品牌、會員與社區，共創低碳生活圈。Global Mall以「低碳商場、智慧營運、共學永續」為主軸，將永續轉化為顧客可參與的日常行動，包括推動廚餘去化示範循環、設置二手提袋共享站與空瓶回收機，並規劃「永續小學堂」等親子活動，讓環境教育在商場場域向下扎根，成為台灣零售業推動ESG的重要指標企業。

面對全球淨零轉型與消費型態改變，Global Mall透過商場場域影響力，將抽象的永續議題轉化為民眾可理解、可參與、可實踐的日常行動。從低碳消費、循環經濟到親子永續教育，逐步建立兼具生活感與參與感的永續零售模式。

在氣候治理方面，Global Mall為全台首家通過SBTi科學基礎減碳承諾的百貨零售業者，以2022年為基準年，訂定2030年範疇一與範疇二溫室氣體減量42%的目標。2025年更完成全據點範疇一至三溫室氣體盤查並通過第三方驗證，相較前一年減碳約162公噸，範疇一與二碳排密集度下降11%。

在顧客永續參與上，Global Mall持續推動「未來永續小學堂」親子教育計畫，結合永續繪本、互動教學與校園巡迴，累計舉辦36場活動。同時導入ECOCO智慧空瓶回收機、共享提袋循環箱及雲端發票推廣，讓永續行動融入消費日常。其中，2025年單年空瓶回收量即突破45萬個，累積回收已超過134萬個。

在永續零售創新方面，Global Mall積極推動數位無紙化、綠色商品專區、綠食飯桌認證及永續供應鏈管理，目前已有64%櫃位響應永續商品行動，42%餐飲櫃位取得綠食飯桌(環保餐廳)標章，持續擴大低碳消費選擇。

Global Mall表示，未來將持續深化ESG治理與低碳轉型，串聯消費者、供應鏈與城市社群，讓商場不只是購物空間，更成為推動全民永續生活的重要平台，持續為台灣零售產業創造永續新價值。

減碳 零售業 品牌

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