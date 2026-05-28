台灣國際農業機械暨資材展登場 工研院「養牛三寶」機器人一手包

AI科技與自動化設備加持，讓農牧業不只靠經驗，也能透過系統與數據，讓動物生長環境更友善。2026年台灣國際農業機械暨資材展將於5月30日（六）到6月1日（一）在嘉義縣政府前廣場登場，工研院攜手農業部畜試所在經濟部產業技術司與農業部農業科技司支持下，開發國產智慧餵飼機器人、AI推糞機器人、自走式消毒機器人的「養牛三寶」，從牧場之牛隻餵食、清潔到防疫全包辦，協助畜牧業精準投飼、省工省力、降低傳染風險，解決進口設備維修不易且價格昂貴的痛點，讓臺灣農機研發實力邁向世界，歡迎到場體驗智慧農業設備與農業資材應用多項成果。

經濟部產業技術司表示，根據農業部畜禽統計調查資料顯示，臺灣畜牧業自2000年來逐步朝精緻化發展，近年來在缺工、淨零減碳風潮下，2020年後政府積極推動產業導入AIoT、智慧餵飼與自動監測系統等智慧化設備，讓產業加速邁向智慧化與精準管理。雖2025年乳牛飼養頭數年減0.4%，但產值卻提升4.8%，顯示機具自動化與智慧化，成為產業升級轉型的關鍵。產業技術司多年前就協助經濟部轄下研發法人與業者合作，開發智慧化、自動化設備與農業資材，提升養飼效率與維護環境衛生，解決超高齡社會下缺工及技能斷層痛點。

工研院中分院執行長李士畦指出，以中小型牧場為主流的臺灣酪農業，過去常採用的進口設備常面臨無法即時維修、需專人操作與場地限制的負擔。在全球氣候變遷與勞力超高齡化挑戰下，若能提供跨領域整合的國產智慧農機設備與零組件供應鏈，不僅可落實「以工輔農」的目標，還能為淨零永續發展盡心力。在產業技術司與農業科技司支持下，工研院今年展出的智慧餵飼機器人、AI推糞機器人、自走式消毒機器人等智慧型「養牛三寶」設備，從精準餵飼、清潔消毒到降低感染率，省時、省工、易維修且具價格競爭力，除了提供酪農業者擁有多樣化選擇，也能讓臺灣的科技農工產業登上國際舞台。

這次展出多項智慧農工自動化設備，三項亮點技術如下：

1. 智慧餵飼機器人：乳牛界的「迴轉壽司車」 實現精準投料革命

具備自動導航與AI精準定量落料設計，還能適應混凝土與橡膠墊層等不同地面，搭配高靈活性可360度原地旋轉的共通底盤設計，能根據不同牧場環境搭配客製化設計。智慧餵飼機器人包含攪拌設備、自走供料系統、自走推料系統、充電系統通訊模組、場域偵測與控制模組，搭載自動混料與推料系統，可依飼主設定原料比例混合，進行推料，對需要24小時照護的乳牛提供「少量多餐」的準時自動投餵，除可減少乳牛泌乳節奏被打亂、提升動物福利外，更可緩解人力缺乏痛點，減少原物料浪費。

2. AI推糞機器人：不怕累、不怕苦的最佳牧場鏟屎官

傳統畜舍糞便清潔主要利用人工刮除或水柱沖洗，沖洗的過程不但耗費水資源，巨流水柱也可能導致牛隻受傷風險提升。為了補足進口機器人系統在本土應用的缺口，工研院攜手國內廠商及畜產試驗所，開發符合在地需求、成本較國外商品低5成的國產AI推糞機器⼈。業者可依預算進行選配，無須改建畜舍，更可提供即時維護保固。AI推糞機器人就如同可精準定位的掃地機器人，內建智慧導航、自主避障、自動卸汙與充電等功能，在狹小通道、濕滑地面與牛群環伺下，依然能完成任務，有效降低乳牛蹄病發生率，更大幅降低50%以上人力。

3. 自走式消毒機器人：科技挺農民健康、提升效率一把罩

由於牧場包含牛床及柵欄，大型消毒設備無法進入作業，過往皆須仰賴人工進行消毒噴藥，長期易危害人員健康。自走式消毒機器人可以用遠距遙控方式進行自主噴藥，除了避免人員直接與藥劑接觸，有效緩解沉重工作量，還能達到定期防疫，阻斷病原體傳播的風險。

有興趣的業者或民眾，可在5月30日（六）到6月1日（一）早上8:30到下午5:30，到嘉義縣政府前廣場（嘉義縣嘉朴東路一段與太子大道交叉口），體驗第20屆台灣國際農業機械暨資材展的多項成果。

經濟部產業技術司與農業部農業科技司支持工研院，研發符合在地需求、成本較國外商品低5成的國產AI推糞機器⼈，就如同可精準定位的掃地機器人，在狹小通道、濕滑地面與牛群環伺下，依然能完成任務，有效降低乳牛蹄病發生率，更大幅降低50%以上人力。工研院／提供