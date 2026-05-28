國際通商三度蟬聯「台灣年度最佳法律事務所」 跨境服務實力再獲肯定

國際通商法律事務所（Baker McKenzie Taipei）於27日在香港舉行的 Chambers Asia-Pacific and Greater China Region Honours 2026頒獎典禮中，榮獲「Taiwan Law Firm of the Year」大獎，為自 2024 年起連續第三年獲此殊榮，同時也是該所第六度榮膺該獎項，再次彰顯其於台灣法律市場及跨境法律服務領域的領導地位。該獎項由國際通商法律事務所主持律師邵瓊慧代表出席領獎。

Chambers & Partners長期被視為全球法律市場最具影響力的專業評鑑之一，其評選標準涵蓋法律專業深度、重大案件與交易表現、跨境整合能力以及客戶回饋等多項指標。國際通商法律事務所於2026年再度獲獎，不僅反映其在公司併購、金融與資本市場、智慧財產、爭端解決、能源與基礎建設、科技與數位經濟等核心業務持續維持領先表現，也突顯其結合國際視野與在地實務、協助企業因應全球變局的關鍵角色。

邵瓊慧表示，連續三年獲得Chambers & Partners肯定，是對我們團隊長期專業投入與策略定位的高度認可。當前全球政經環境快速變動，企業面臨的挑戰早已不再只是單一市場或單一法域的問題，而是如何在不確定性中建立韌性、做出正確的跨境決策。台灣在全球科技與產業供應鏈中的關鍵地位愈發明確，我們也將持續以策略型法律夥伴的角色，協助企業把握機會、穩健布局全球。

2026年以來，國際地緣政治局勢與能源市場波動加劇，為全球經濟與企業營運帶來高度不確定性。能源供應、物流成本與供應鏈穩定性成為企業決策的關鍵變數，也促使企業重新檢視投資結構、合約安排與跨境風險控管。台灣企業在此背景下展現高度成熟的應變能力，透過分散布局、強化法遵與提升能源韌性，持續維持國際競爭力。

該所憑藉其跨法域、跨產業的整合服務能力，長期協助企業因應能源成本變動、投資審查、供應鏈重組及潛在爭端風險，從前期策略規劃到交易執行與爭議處理，提供全方位且具前瞻性的法律建議，成為企業在高度不確定環境中不可或缺的專業後盾。

呼應全球投資環境的結構性轉變，國際通商法律事務所於2026年4月舉辦「2026跨國企業海外投資論壇（Taiwan Outbound Investment Forum）」，邀集來自亞太多國的法律專家、產業領袖與政策觀察者，深入探討地緣政治升溫下台灣企業的海外投資策略。

論壇聚焦日本、馬來西亞、印尼、越南與泰國等關鍵市場，議題涵蓋供應鏈重組、數位與 AI 基礎建設、能源轉型及跨境併購趨勢。與會專家一致指出，企業海外布局已由過往以成本與效率為導向，逐步轉向以韌性、法遵與長期競爭力為核心的策略思維，而法律規劃在其中扮演愈來愈關鍵的角色。

隨著台灣在全球 AI 與半導體產業鏈中的戰略地位日益重要。高度集中於技術、資料、智慧財產與跨境法遵的法律議題，也使企業對專業法律支援的需求持續攀升。國際通商法律事務所長期深耕科技、智慧財產、數位治理、投資與併購等領域，結合其全球網絡與台灣市場的深厚實務經驗，協助企業在AI與半導體產業快速演進的環境中，把握國際合作與投資契機，同時有效控管法規與交易風險。

自 1975 年在台灣深耕逾半世紀，該所與台灣產業共同成長，持續為本地與跨國企業提供高品質、具前瞻性的法律服務。連續三年榮獲「台灣年度最佳法律事務所」，不僅是對其專業實力的肯定，也再次凸顯台灣法律服務在國際舞台上的重要性。展望未來，國際通商法律事務所將持續以全球視野、在地智慧，陪伴企業在變局中穩健前行。