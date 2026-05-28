DCB扮演國家藥物韌性關鍵推手 布局下一個生醫黃金十年

財團法人生物技術開發中心（DCB）28日以「強化國家藥物韌性 共創生技產業未來」為主軸，對外揭示在國家藥物韌性布局藍圖下，投入的重點與方向，期望在產官研的共同努力下達成關鍵藥品國產自製並強化國內藥品供應韌性的目標。

生技中心董事長涂醒哲表示，過去全球藥品供應高度仰賴少數國家與跨國藥廠，一旦發生疫情、戰爭或供應鏈中斷，便可能衝擊國內醫療體系與民眾用藥安全。因此，「藥物韌性」已不只是產業問題，而是攸關國家安全與人民健康的重要戰略工程。

台灣必須建立自己的自主藥物能力，從原料藥、生物製劑、製程技術高階新藥平台，需要逐步建立自主供應與自主開發能量。生技中心為此將扮演台灣藥物韌性計畫中的關鍵核心之一，協助台灣打造更完整、更安全、更具國際競爭力的自主藥物供應體系。

經濟部產業技術司在「國家藥物韌性整備計畫」分別邀請業界與法人研提專案。生技中心結合工研院生醫所、藥技中心，依各自專長聚焦生物製劑、小分子製劑、原料藥以及先進製程，另亦透過與國際鏈結等方向，全面提升台灣關鍵藥品自主供應能力，亦協助產業儲備能力將藥品對接國際市場。

生技中心執行長李財坤指出，台灣過去在小分子學名藥與製造端已有一定基礎和水準，但在高階生物藥、ADC藥物、抗體新藥與核酸藥物等領域，仍需加速建立自主技術與平台能力。因此，DCB未來將負責多項關鍵技術開發，包括：綠色化學之生物催化製程、生物相似藥、雙特異性抗體、ADC抗體藥物複合體與次世代核酸藥物等技術平台建置，強化台灣高階藥物自主開發能力。

在小分子藥物方面，生技中心投入原料藥生物催化與綠色製程技術，透過酵素工程、生物催化與低碳製程技術，建立更具國際競爭力的自主原料藥平台，同時降低傳統化學製程對環境的負擔，重新定義台灣「綠色化學」、「綠色製藥」的新標準。

在生物製劑領域，生技中心聚焦高階生物相似藥與創新抗體藥物，包括Taltz®、Vectibix®、Skyrizi®等生物相似藥開發，以及雙特異性抗體、ADC藥物與免疫抗體平台建置。其中，近年全球高度關注的ADC（抗體藥物複合體）技術，也成為DCB重要的戰略布局。

ADC被視為下一波癌症精準治療核心技術，未來將進一步強化「精準導航型ADC藥物平台」，整合抗體設計、Linker技術與Payload藥物能力，打造台灣自主ADC藥物開發能量，搶攻全球高階癌症治療市場。

此外，在次世代核酸藥物領域，生技中心積極布局LNP（脂質奈米顆粒）精準投遞平台技術，結合RNA藥物、基因治療與核酸藥物，發展新一代基因治療解決方案。未來將透過肝靶向LNP平台與精準投遞技術，提高藥物安全性與治療效率，布局罕見疾病、癌症與慢性疾病等高潛力市場。

李財坤表示，未來全球生醫競爭已從單一技術競賽，進一步升級為「核心平台能力」、「供應鏈韌性」與「生態系整合」的全面競爭。因此，生技中心除了持續深化創新藥物研發，也將積極打造國家級生醫新創基地，串聯產學研醫與國際市場，協助台灣發展自主藥物供應鏈。

他指出，未來生技中心將進一步升級「國家生技園區創服育成中心」功能，打造台灣「生技矽谷」的重要聚落，協助新創團隊從技術驗證、法規輔導、商務媒合到國際市場接軌，加速台灣生醫新創進軍全球市場。

在國際鏈結方面，生技中心將持續協助台灣生醫產業與國際藥廠、國際醫療體系及全球創投接軌，透過技術授權、國際合作與商機媒合，提升台灣生技產業國際競爭力。

回顧2025年，生技中心已陸續展現關鍵成果，包括榮獲2025 BIO Asia Award組織大獎桂冠、成功推動CD73抑制劑候選抗體藥物技轉予藥華醫藥，展現台灣在抗體新藥領域的自主研發實力。同時，也積極投入新興藥物研發，CAR-T細胞治療、siRNA核酸藥物與AI藥物開發平台等技術布局，持續累積台灣次世代生醫研發能量。

展望未來，台灣正站在全球生醫產業重組的重要轉折點，未來生技中心將持續以藥物韌性為核心、以自主技術為基礎、以國際鏈結為橋梁，協助台灣建立安全、穩定且具全球競爭力的自主藥物供應體系。

從綠色化學、生物製劑、ADC新藥到核酸藥物與基因治療平台，生技中心未來將持續以「創新研發 產業韌性」為核心，協助台灣建立自主藥物供應鏈與新世代生醫產業競爭優勢，讓台灣在全球生技戰略版圖中占有關鍵地位，更成為亞洲自主藥物與生醫創新的核心樞紐。