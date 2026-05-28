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房市冷風中誰還賣得動？雙北百億案靠兩點突圍 「西華璞園」212萬稱王

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

住展雜誌彙整實價登錄，統計去年迄今雙北破百億元案量公開案，以台北市「西華璞園」成交單價最高，每坪達212萬元，南港區「SKY PARK」、文山區「元利四季莊園二部曲」也因名氣吸引買氣，實登交易量不少，單坪平均價各有138.7萬元、108.2萬元，其中元利案的最高價128.7萬元還破區域新高，購屋方在價格認同度上可見一斑，亂世之中讓建商吃下定心丸。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，勇於進場者大多要具備建商品牌、區域穩健、話題討論度始得以有底氣，可因為自身優勢讓展望正向而受買盤青睞，價量上便有機會呈現個案表現逆勢突圍，而量體多的大型案正是都吻合這些特性，不乏強勢登場。

惟當中亦可能因為規模過於巨大，持有成本高，若再加上先前已布局投入資金，皆難長期延推，推案時程無法像中小型案彈性，則為另一層面硬著頭皮亮相的因素。

新北市明顯可看出地段為王，平均單價前五高都位於第一環行政區，尤其是板橋區的「遠揚之森A+」，挾系列案聲量與科技園區客群優勢，均價來到111.9萬元，堪比台北市房價。

至於「華固譽誠」則為知名高價品牌建商，又與另一高單價指標案「寶鈺」都在高價案聚集地央北重劃區，兩案均價各為94萬元、87.9萬元，顯然市場還是買單。

另如永和區聞名遐邇的大陳都更地帶，又推出擁景觀視野的大案「漢皇RIVER SKY」，均價91.3萬元，該建商在中和區的公園宅拿下區域唯一單坪百萬宅，品牌形象加分，兼之區域門牌效益，抗跌保價。而有著龐大新案量需要去化的三重區二重重劃區，依然有總銷百億案「新濠漾4-英倫公園」的成交均價為80萬元，建商用材高規格具盛名，輔以鄰近綠地的條件，與此重劃區先前誕生出單價破百萬元的氣勢，成就價格維持一定水位。

陳炳辰表示，雙北後續應還有台北市中正區、南港區，與新北市板橋區、中和區的指標案將揭曉價碼，眼下大環境受限而較不容易創高，但出於開發商名聲、地段精華，又有些規劃坪數較小的訴求，以及新案供給趨少，預期這類熱議大案價位恆溫，可因多項特性降低價格起伏風險，增添購置信心與興致。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

建商 北市 雙北

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