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Tesla台灣：全台近8萬車主 逾半安裝家用壁掛充電座

中央社／ 台北28日電

特斯拉Tesla）今天公開內部資料，針對台灣電動車充電市場，Tesla指出，全台近8萬名車主，超過一半選擇安裝家用壁掛式充電座，等於每2台Tesla車款即有1台選擇在家充電。

Tesla透過新聞稿分析，截至今年3月，Tesla在台掛牌總數突破7萬8000輛。Tesla說明，受國際油價勁揚影響，各品牌電動車銷售占比持續成長，選擇電動車除環保、安全與性能等考量，遠低於汽油車的持有及養護成本，也是目前台灣及國際自用車市場轉向電動車的主因。

在充電站布局方面，Tesla指出，目前在台已布建115座超級充電站（15分鐘可補充超過300公里續航里程）、逾1200支目的地充電座（遍布全台商場、機關、停車場），再加上多品牌的第三方充電站，目前全台已有超過3700座電動車公共充電站，已超越全台加油站總數。

根據Tesla Taiwan首次公開內部統計資料，目前全台超過7萬8000名Tesla車主中，安裝壁掛式充電座（WallConnector）數量已超過3萬9000支，在台每2位Tesla車主，就有1位選擇在家充電。

Tesla認為，家用充電座已成為現代社區及住宅不可或缺的「隱形基礎建設」，不僅成本低廉，更可達到每日「返家充電，早晨滿電出門」的生活型態，如同睡前為智慧型手機插上電，無需繞行至加油站或於公共充電站等待。

為持續協助更多車主在自家社區安裝家用充電座，並陪同車主向社區或大樓管委會溝通，Tesla Taiwan表示，推出升級版「電動車友善社區計畫」，由Tesla認證安裝廠商協助，針對各類型社區電路、現況與管理規範，提供完整且務實的充電解決方案。

Tesla 特斯拉 電動車

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