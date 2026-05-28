台水AI客服使用人次達4.5萬 研議與北水處合作

台水公司AI客服「水寶」提供民眾隨時查詢停復水資訊，上線首月使用人次達4.5萬人次，年底將整合水費查詢等功能。針對無法查詢北水處資料，部分地區用戶無法使用，台水董事長李嘉榮表示，若台北市民需求顯著，未來不排除聯繫合作。

台水公司今天舉行「您的用水小幫手 台水AI客服水寶上線滿月」記者會，台水副總經理王傳政介紹，AI客服「水寶」於4月29日上線，提供24小時即時諮詢服務，民眾只需輸入地址，即可快速查詢相關訊息，隨時掌握停復水、臨時供水站資訊與常見用水問題解答。

王傳政介紹，隨著用戶數成長，客服進線量從過去每月2萬通增至目前每月8萬通，遇到重大事件時進線量會激增，如2023年簡訊詐騙盛行時達14萬通、2024年颱風山陀兒襲台期間，也超過10萬通。分析數據後發現，繳費諮詢與申辦須知占4成，停水查詢與報修約占3成，決定將重複性高的諮詢導入AI進行分流，讓人工客服專注處理複雜案件。

王傳政表示，AI客服分二階段開發上線，第一階段於4月底上線後，截至今年5月27日止，累計使用人次達4.5萬人次，使用者滿意度達89%；第二階段預計於今年12月上線，將深度整合水費查詢、漏水通報等功能，以提升準確度與回應效率。

另外，王傳政提到，若民眾查詢無水原因，但系統顯示並無台水公告的停水案件，便會引導用戶檢查止水閥、總水表開關、抽水機等，協助用戶判斷停水原因。

台水表示，此系統為委外開發，總預算約為新台幣1000萬元，涵蓋開發與後續維運。

有媒體關心，北水處與台水公司屬不同單位，無法透過「水寶」查詢台北市資料，未來是否會與北水處合作。李嘉榮表示，兩個單位各有服務轄區，若有許多台北市民也使用「水寶」，未來不排除與北水處進一步聯繫合作。

關於引進AI客服後，台水客服人力是否有縮減。台水營業處處長林孟珠表示，系統正持續優化中，仍需人工協助校對AI回覆內容，近期尚無減少人力，未來隨著技術成熟，人力需求會隨之調整。