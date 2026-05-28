入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

統一去年本業營收532億元，年增4.4%，合併營收為6728.6億元，年增2.3%，但受原物料價格上漲、整頓電商事業影響，稅後純益196.2億元，年減5%，每股純益3.45元，較去年減少0.19元。

羅智先表示，去年比較不好的元素同時發生，除了咖啡成本高漲、電商整頓以外，包括家樂福要更名，開銷要也一次認列。

統一近年併購動作頻頻，對於接下來是否還有併購計畫，羅智先表示，如東南亞市場的機會真的滿多的，但要收購公司是很嚴肅的事情，尤其對上市公司，一旦啟動，請外面相關財務顧問、分析師的費用都相當高。

羅智先指出，如果併購對象沒有相當規模，這些費用就不成比例、也不值得，另一大問題則是，因為費用高，若是併購成功了，可以攤在交易上，而沒有成功，就是單獨費用，因此併購就要很審慎，「機會多但也要看適合與否，不是想像那麼多。」

統一2019年併購南韓熊津食品，成為「亞洲流通生活大平台」戰略的重要一步，但熊津至今營收並沒有太大成長，羅智先表示，營收未成長主要是韓元貶值，實際上是有成長，但南韓市場也非常成熟，本來沒有期待在現有基礎上再有很大的突破，但收購時，熊津財務情況很好，現金流很強，也是在南韓的基地，可以接觸各種不同廠商。

羅智先透露，過程中也還是有陸續的收穫，意外的是收穫不是來自食品飲料，而是化妝品與日用品，成為未來成長空間，「有基地對當地廠商來說就不一樣。」

對於是否有機會併購日本企業，羅智先表示，「（對）日本想了10年，有機會但不容易。」他指出，日本的文化，很逼不得已的情況下才會賣給外商，因此這期間有3、4次機會，都差在臨門一腳，但不是條件不好，畢竟日本企業在文化、語言都有主場優勢，因此對日本市場還在期待中。

而統一日前入股日本超市「LOPIA」，是否有可能成為進軍日本的跳板？羅智先表示，這會是好的接觸，打進這個圈子可以認識更多日本供應商，日本相對封閉，有合作夥伴的話，廠商就會更願意接觸。