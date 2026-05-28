快訊

不只陳美琪回家！20萬懸賞米克斯愛犬 台南永康「阿妹」也找到了

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

當啦啦隊成為本體？韓國職棒的歌舞進化

聽新聞
0:00 / 0:00

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一董事長羅智先（左）表示，統一今年要重回成長軌道還是可以期待。右為統一總經理郭慶峰。記者林海／攝影
統一董事長羅智先（左）表示，統一今年要重回成長軌道還是可以期待。右為統一總經理郭慶峰。記者林海／攝影

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

統一去年本業營收532億元，年增4.4%，合併營收為6728.6億元，年增2.3%，但受原物料價格上漲、整頓電商事業影響，稅後純益196.2億元，年減5%，每股純益3.45元，較去年減少0.19元。

羅智先表示，去年比較不好的元素同時發生，除了咖啡成本高漲、電商整頓以外，包括家樂福要更名，開銷要也一次認列。

統一近年併購動作頻頻，對於接下來是否還有併購計畫，羅智先表示，如東南亞市場的機會真的滿多的，但要收購公司是很嚴肅的事情，尤其對上市公司，一旦啟動，請外面相關財務顧問、分析師的費用都相當高。

羅智先指出，如果併購對象沒有相當規模，這些費用就不成比例、也不值得，另一大問題則是，因為費用高，若是併購成功了，可以攤在交易上，而沒有成功，就是單獨費用，因此併購就要很審慎，「機會多但也要看適合與否，不是想像那麼多。」

統一2019年併購南韓熊津食品，成為「亞洲流通生活大平台」戰略的重要一步，但熊津至今營收並沒有太大成長，羅智先表示，營收未成長主要是韓元貶值，實際上是有成長，但南韓市場也非常成熟，本來沒有期待在現有基礎上再有很大的突破，但收購時，熊津財務情況很好，現金流很強，也是在南韓的基地，可以接觸各種不同廠商。

羅智先透露，過程中也還是有陸續的收穫，意外的是收穫不是來自食品飲料，而是化妝品與日用品，成為未來成長空間，「有基地對當地廠商來說就不一樣。」

對於是否有機會併購日本企業，羅智先表示，「（對）日本想了10年，有機會但不容易。」他指出，日本的文化，很逼不得已的情況下才會賣給外商，因此這期間有3、4次機會，都差在臨門一腳，但不是條件不好，畢竟日本企業在文化、語言都有主場優勢，因此對日本市場還在期待中。

而統一日前入股日本超市「LOPIA」，是否有可能成為進軍日本的跳板？羅智先表示，這會是好的接觸，打進這個圈子可以認識更多日本供應商，日本相對封閉，有合作夥伴的話，廠商就會更願意接觸。

LOPIA 日本 羅智先 統一

延伸閱讀

AI掀全球併購潮！台灣交易件數創新高 日本成最熱門海外市場

輝達執行長黃仁勳：很樂意入股台企 業界認為這類廠商比較有可能

蔡明忠：富邦媒拚重返千金股 將加強本業、規劃併購

富邦媒股東會／蔡明忠強調要努力重返千金股：我們要爬著回去

相關新聞

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

終結28年威京時代！寶佳強勢入主中工 下一步再攻中石化？陶朱隱園、數百億元工程案受關注

中工董事改選結果出爐，寶佳陣營一舉拿下過半席次，開啟共治新局。涉及龐大開發案與土地資源，外界不只關注整合效益，更好奇寶佳下一步是否將戰線延伸至中石化。

藥品不是越多越好 北市聯醫提醒多重用藥的隱藏風險

您或身邊的長輩目前有服用超過5種以上的慢性病藥物嗎？臺北市立聯合醫院忠孝院區藥劑科藥師江彥霖指出，「多重用藥」（Polypharmacy）通常定義為同時服用5種以上的藥物。對於患有多種慢性病的長輩來說，多重用藥極為普遍，但也潛藏著不容忽視的健康風險，更提醒，請尋求藥物整合諮詢，主動告知用藥狀況並遵從專業人員指示，就能有效提升用藥安全。

房市冷風中誰還賣得動？雙北百億案靠兩點突圍 「西華璞園」212萬稱王

住展雜誌彙整實價登錄，統計去年迄今雙北破百億元案量公開案，以台北市「西華璞園」成交單價最高，每坪達212萬元，南港區「SKY PARK」、文山區「元利四季莊園二部曲」也因名氣吸引買氣，實登交易量不少，單坪平均價各有138.7萬元、108.2萬元，其中元利案的最高價128.7萬元還破區域新高，購屋方在價格認同度上可見一斑，亂世之中讓建商吃下定心丸。

AI風險升高成法規挑戰 勤業眾信籲企業建立全球治理模型

隨著AI與數位資產快速發展，企業面臨的風險已不只是技術問題，而是升高為經營管理與治理議題。勤業眾信提醒，尤其在歐盟AI法案、日本AI治理制度陸續推動後，企業若缺乏透明、可監管的治理架構，恐面臨法遵與商譽風險。

新北產業文化館再添生力軍！林恩國際「凱芬妮產業文化館」通過評鑑

新北市政府輔導工廠轉型產業觀光再傳捷報！深耕醫學美容研發製造的林恩國際有限公司，通過新北市產業觀光認證標章評鑑，成立「凱芬妮產業文化館」，為新北市產業觀光再添生技醫美新亮點。場館以「看得懂的保養科學」為主軸，經由肌膚檢測、實驗概念區及保養教育體驗等規劃，帶領民眾從日常保養出發，重新認識肌膚需求與保養本質，親身感受醫美生技背後的專業與科學魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。