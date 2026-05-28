AI風險升高成法規挑戰 勤業眾信籲企業建立全球治理模型

隨著AI與數位資產快速發展，企業面臨的風險已不只是技術問題，而是升高為經營管理與治理議題。勤業眾信提醒，尤其在歐盟AI法案、日本AI治理制度陸續推動後，企業若缺乏透明、可監管的治理架構，恐面臨法遵與商譽風險。

勤業眾信日前舉辦「建立新興科技的信任基石：聚焦AI治理與數位資產研討會」，由Deloitte日本（Deloitte Japan）專家分享AI治理、數位資產監理及風險管理實務。

勤業眾信審計與確信服務營運長鄭旭然表示，AI雖能提升效率與降低成本，但也伴隨模型不透明、資料外洩與系統風險等問題。面對全球監管趨嚴，企業必須建立可驗證、可監管的治理架構，才能兼顧法遵與永續發展。

Deloitte日本Third Party Assurance資深會計師長谷友春指出，近年AI幻覺、資料外洩、著作權爭議，以及加密資產遭駭、洗錢等事件頻傳，使監管機關、投資人與客戶對企業風險控管要求提高。此外，許多企業由業務單位自行導入AI工具，也讓風險更加分散且難以掌握。

他認為，企業應將AI與數位資產治理視為全公司層級責任，透過跨部門協作，建立清楚的權責分工、內部控制與資訊揭露機制。

Deloitte日本Digital Technology Assurance總經理上村信二表示，日本AI治理採「風險導向、軟法規為核心」模式，與歐盟偏向全面事前監管不同。隨著日本2025年推動相關法制並成立AI戰略本部，企業治理思維也從單純法遵，轉向整體治理架構。

他指出，企業可設置CAIO（首席AI官）與AI風險委員會，盤點AI資產與應用情境，建立風險評估、控制流程、持續監控與問責制度。

此外，日本企業也導入「三道防線」治理模式，由業務與開發單位執行、風險管理單位監督、內部稽核獨立評估，強化跨部門協作。

在數位資產方面，Deloitte日本Third Party Assurance總經理吉川昌宏表示，日本已建立相對成熟的監管制度，將加密資產、穩定幣與證券型代幣納入《資金決濟法》與《金融商品交易法》管理。

截至2025年底，日本加密資產交易帳戶約達1,390萬戶，託管資產規模超過5兆日圓，監理方向也從交易管理，延伸至投資商品定位與資訊揭露。

在風險管理上，日本要求資產分離管理、每日鏈上對帳，且95%以上資產須存放於冷錢包並接受外部審計，同時導入Travel Rule提升交易透明度。

勤業眾信資訊科技審計與確信部資深會計師侯玉燡表示，近年多起國際案例顯示，AI風險已從技術問題升高為法規與治理挑戰。

例如，德國金融機構因以AI全自動審核信用卡，卻缺乏人工覆核與說明機制而遭裁罰；Uber因跨境傳輸敏感個資未妥善治理遭高額開罰；加拿大航空也因聊天機器人提供錯誤資訊，被法院判決須履行AI承諾。

侯玉燡指出，這些案例反映三大風險，包括黑箱決策造成難以解釋、資料治理不足引發隱私與合規問題，以及生成式AI「幻覺」衍生法律責任。企業應建立風險分級與持續監控機制，並透過第三方確信，建立可持續的AI治理能力。

專家也建議，跨國企業可採「總部治理加在地法遵」雙層架構，以全球統一框架為核心，再依各地法規調整。

在兼顧風險與創新方面，企業可依風險程度區分AI應用，針對高風險情境加強人工審查、模型驗證與可解釋性管理，同時保留低風險應用的彈性空間。

專家認為，日本數位資產監理長期以投資人保護為核心，近年則逐步兼顧金融創新。台灣未來推動虛擬資產專法時，可優先強化資產安全與風險控管機制，並持續關注國際監理趨勢。