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新北產業文化館再添生力軍！林恩國際「凱芬妮產業文化館」通過評鑑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
深耕醫學美容研發製造的林恩國際有限公司，通過新北市產業觀光認證標章評鑑，成立「凱芬妮產業文化館」。圖／新北市政府經發局提供
深耕醫學美容研發製造的林恩國際有限公司，通過新北市產業觀光認證標章評鑑，成立「凱芬妮產業文化館」。圖／新北市政府經發局提供

新北市政府輔導工廠轉型產業觀光再傳捷報！深耕醫學美容研發製造的林恩國際有限公司，通過新北市產業觀光認證標章評鑑，成立「凱芬妮產業文化館」，為新北市產業觀光再添生技醫美新亮點。場館以「看得懂的保養科學」為主軸，經由肌膚檢測、實驗概念區及保養教育體驗等規劃，帶領民眾從日常保養出發，重新認識肌膚需求與保養本質，親身感受醫美生技背後的專業與科學魅力。

經發局長盛筱蓉表示，新北市產業多元且具發展潛力，市府藉由產業觀光認證機制，協助企業將研發製造實力轉化為具教育意義與市場吸引力的體驗內容，讓民眾深入認識在地品牌與產業價值。林恩國際結合國際級美容科技與原料技術，致力於打造適合亞洲膚質的療程及護膚產品。而凱芬妮產業文化館的成立，不僅展現企業在生技醫美領域的研發成果，也將「先了解肌膚，再選擇保養」的正確觀念傳遞給更多民眾。

位於土城區的「凱芬妮產業文化館」，於今年4月取得產業文化館認證。館內設有文化展示區及高度客製化的精華液DIY課程，不同於傳統手作課程，館方透過簡易肌膚檢測與專業解說，引導參與者認識自身膚質與保養需求，並依個人條件調配專屬產品，讓民眾在參訪過程中不僅看見產品，更能理解背後的研發邏輯與科學原理。

經發局補充，新北市長期推動「新北市產業觀光輔導轉型計畫」，目前已成功輔導18家觀光工廠及產業文化館，展現企業從研發製造跨足產業觀光的轉型成果。此次凱芬妮產業文化館加入後，將以專業研發為基礎，結合教育導覽、產品體驗及DIY課程，傳遞品牌對肌膚健康的承諾，讓參訪不只是入廠參觀，而是實際感受新北生技醫美產業的研發能量，進一步提升新北產業觀光的多元性與競爭力。

醫美 生技 觀光

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