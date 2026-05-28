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助攻中小企業培育ESG治理人才 北市府「知識學苑」開課

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
北市產業局今年知識學苑規畫開始報名。圖／台北市政府產業局
北市產業局今年知識學苑規畫開始報名。圖／台北市政府產業局

隨著全球供應鏈對企業永續管理要求日益提升，ESG已逐步成為企業展現競爭力的重要關鍵。臺北市政府產業發展局為協助北市中小企業強化經營韌性，今年知識學苑規畫辦理合計8梯次之「ESG人才培育課程」、「ESG實戰工作坊」、「產業領袖趨勢講座」，內容涵蓋永續揭露、資訊安全、職業安全衛生、AI治理等多元面向，並結合ISO國際標準證照培訓與實務演練，協助企業培育不同功能部門所需之ESG人才。

產業局指出，去（114）年知識學苑培育超過130位中小企業代表取得永續相關之ISO認證，為持續推動產業ESG轉型，今年不僅課程主題更加多元，亦首度開辦高階主管專班，培育企業經營階層掌握AI系統風險規畫管理，強化企業導入AI應用之管理能力與風險治理思維；另亦首度開辦「ESG實戰工作坊」，引導企業探討營運節能減碳及擴大品牌永續影響力等實務議題，並產出具體可行之企劃。

各項課程自5月28日起受理報名，並於6月陸續開課，歡迎臺北市中小企業之代表及從業人員踴報名。更多相關課程資訊請至臺北市產業發展局「創業台北」官網查詢「課程資訊」專區或「臺北市產業局－創業台北 StartUp Taipei」粉絲專頁查詢，或洽執行單位TeSA電商協會。

ESG 中小企業 北市

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