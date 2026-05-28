信義房屋陳志展 21年房仲職涯保留助人本色

一次平凡的值勤日，某社區警衛情緒失控攀上高處準備輕生，信義房屋新竹武陵店主任陳志展在關鍵時刻衝上前緊緊抱住對方，成功阻止憾事發生。這段經歷沒有寫進成交紀錄，卻讓他確信，自己的職業，本質始終與「人」緊密相連。

大學主修社會福利學系的他，畢業前夕重新思考方向。「怎麼做能同時改善生活，又保留助人的初衷？」最後，他看見信義房屋文化與制度，把人生唯一一份履歷投給這家公司。入行第三年，他也終於買下人生第一間房子，為自己完成了家業夢想。

入行後，陳志展確立自己的風格：勤快、細心、不嫌麻煩。讓他最難忘的，是一件看似業績「並不划算」的案子。他在開發過程中發現一棟老透天，房子因無人繼承，將依法拍賣、款項充公。他替素未謀面的屋主著急，主動追查，輾轉聯繫到其中一位繼承人，才讓事件出現轉機。

這筆房產共有5名繼承人，全是同父異母的兄弟姐妹，其中1人行蹤不明，另外4人有3人移民國外。為讓產權完整，陳志展花費逾一年追人、備文件，過程涉及海外授權、存證信函、登報公告、法院提存等繁複程序，光是取得海外授權書，就得讓遠在美加的3位繼承人必須專程前往官署辦理手續。即便成交由資歷近30年的代書所長親自操刀案件，仍直言是執業以來遇過最困難的案件之一。

這筆交易總價約2300萬元，歷時近5年。「把時間拿去做其他案子，報酬可能更直接。」他坦言曾這樣想過，但始終沒有退出，「這是客戶的資產，他們沒有放棄我，我就不能先放棄。」客戶事後說，還好當初有他發現，還持續努力到成交，不然這棟房子就沒了。

服務遠不只發生在談判桌。陳志展會主動幫委託物件整理環境，陪同帶看介紹，協助巡屋確保屋況無虞，替不在當地的屋主留意信箱是否有帳單逾期，甚至代跑機關處理。某次電訪後，屋主在電話裡忍不住稱讚：「你真的把我的房子當自己的房子在顧。」曾有社區總幹事對他說，在這一行這麼多年，陳志展是他看到第一個交屋後還對客戶負責，專程回社區查明狀況的房仲。

走過21年，他曾在武陵店單月締造成交7案，合計4.5件的個人紀錄，至今18年仍無人打破；在全新竹市同業競逐中，獲選全市每年僅2位的不動產營業員年度楷模。儘管如此，陳志展仍以社福訓練中的同理與耐心看待工作，只要在能力範圍內把每個環節做好，讓客戶少一點負擔、多一分安心，就是他在這份工作的成就。

工作之外，他也沒有放下社福系那套助人的初衷。過去20年間，他持續透過信義志工及響應樂捐，接觸超過20個社福機構及地方單位；收入較好的時候，他還定期親赴新竹縣市各機構了解需求、協助捐款，並把這份行動帶進店裡，揪同事一起響應。在他看來，當年選擇房仲而非社工，並沒有放棄了助人，反而讓自己更有能力去做同樣的事。

這份底氣，或許來自更早的人生經歷。陳志展自幼父親賭博欠債，家庭長期承受經濟壓力，童年輾轉寄住不同親戚家，那段顛沛流離的經歷，讓他早早在心裡立下目標：想要一個真正屬於自己的家。 後來他幫客戶找到家，幫陌生屋主找回資產，也幫一名走上邊緣的陌生人，找回了活下去的可能。