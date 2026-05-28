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數位簽署新紀元！TWCA 攜全家打造供應商合約數位化標竿

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
數位簽署新紀元！TWCA 攜全家 打造供應商合約數位化標竿。臺網／提供
數位簽署新紀元！TWCA 攜全家 打造供應商合約數位化標竿。臺網／提供

臺灣網路認證公司TWCA與零售通路領導品牌「全家便利商店」達成深度合作。全家便利商店正式於其「供應商合約簽署」流程中，全面導入工商憑證驗證機制與 TWCA 數位簽章服務。此項合作象徵著國內零售業在 B2B 供應鏈管理的數位化轉型邁出關鍵一步，透過高強度的法人身分核實技術，不僅大幅提升營運效率，更確保了商務合約的最高法律效力。

在零售產業中，與眾多供應商往來的合約簽署程序往往龐雜且耗時。過往依賴實體印章與紙本郵寄，不僅行政流程冗長，後續的紙本倉儲與檢索管理亦是不小的負擔。全家便利商店透過導入「TWCA 數位簽章服務」，讓供應商合約簽署全面邁向數位化。

臺網公司發言人周法烈表示，合約數位化後，「全家」可有效縮短與供應商間的締約週期，節省大量的人力與物流成本。不僅解決紙本管理的不便，更具備環境永續（ESG）的無紙化效益，加速供應鏈的管理運作。

為了確保商務往來的高度安全性，臺網公司與全家便利商店本次合作特別採用了「高強度的法人身分核實與電子簽署法律效力雙重保障」。

台網表示，工商憑證驗證是透過政府核發之工商憑證，即時核實供應商之法人身分與權限，確保簽約方具備合法代表權；TWCA 數位簽章則是符合《電子簽章法》規範，簽署後的電子文件具備防竄改性與不可否認性，在法律效力上完全等同於傳統紙本簽名與蓋章，為零售場景提供最堅實的法律保障。

周法烈強調，隨著數位經濟發展，企業對於「線上法人識別」的需求日益增加。臺網公司作為國內身分識別與認證服務的領航者，不僅提供個人身分驗證，更致力於完善法人端的身分核驗工具。

在臺網公司與全家便利商店的合作下，初步推行數位簽章已見成效，未來也期待與全家便利商店持續深化合作，探索更多可供法人線上身分識別的創新機制，如更便捷的法人行動認證或跨產業的資格核驗，進一步優化企業與供應商間的數位信任鏈結。

臺網公司強調，將持續發揮其技術優勢，協助更多企業在安全與效率之間取得平衡。隨著全家便利商店的成功實踐，臺網公司預期將有更多產業投入數位簽署與線上法人驗證的行列，共同開創數位商務的新篇章。

全家便利商店

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