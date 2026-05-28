汽車零組件利多、輸美關稅可望降至15% 後市看好

汽車零組件大廠東陽（1319）集團針對美方將台灣汽車零組件232關稅由27.5%調降至15%，東陽認為對台灣汽車零件產業具正面意義，也讓台灣業者終於能與主要競爭對手國回到公平競爭基礎上。

過去一年，歐、日、韓等主要競爭國多已適用15%稅率，台灣則維持較高稅率，此次調整後，台灣汽車零件業者終於能與主要競爭對手回到較公平的競爭基礎，對整體產業競爭力與市場發展皆有正面助益。

東陽公司表示，美國一直是東陽重要市場之一，此次關稅調降，有助降低客戶進口成本與營運壓力，對市場需求及後續接單動能皆有正面幫助，也有助提升台灣汽車零件產品在美國市場的競爭力。東陽將持續專注本業競爭力，強化產品品質、研發能力與供應效率，並密切關注後續關稅、匯率及全球市場變化，穩健掌握市場機會。