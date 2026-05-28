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華航年營收獲利拚創高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

華航（2610）成AI貨運受惠王。華航昨（27）日舉行股東會，經營團隊表示，旗下18架貨機上半年已經接單滿載，而客運則因應市場需求，將持續增班剛需強勁航線，法人預期，華航今年營收獲利有望再衝新高紀錄。

受惠AI、高科技貨運需求爆發，航空貨運成為華航降低油價攀升對於獲利的衝擊秘密武器；至於2027年再添四架777貨機力拚營收獲利繼續成長。

華航總經理陳漢銘表示，台灣掌握全球逾九成AI伺服器組裝代工市場，受惠AI、半導體與高科技電子等高價值貨物運輸需求強勁，全球航空貨運市場仍將持續成長。華航預計2027年還有四架777貨機交機，將為營收與獲利增添新成長動能。

根據國際航空運輸協會（IATA）預估，2026年全球航空貨運量將達7,160萬噸、年增2.4%；市場也預估，2025年至2030年全球AI伺服器出貨量複合成長率（CAGR）將達5.1%。華航目前擁有18架全貨機，是國內貨機機隊規模最大的航空公司，積極承接這波AI貨運商機，帶動航空貨運營收逐月攀升。

反映在營運表現上，華航4月合併營收達208.54億元，年增16.49%，創下單月歷史新高。其中，客運收入116.48億元、年增9.58%，創歷年同期新高；貨運收入73.25億元，年增幅更達27.13%。市場也看好，隨著AI貨運需求持續升溫，華航5月貨運營收有望再創佳績。

華航全力承接AI伺服器、半導體及高科技電子產品運輸商機，目前18架全貨機包機需求熱絡，成為華航營運成長的重要支撐；展望2027年，華航預計再迎來四架777貨機交機，將進一步挹注明年營收與獲利。

華航 營收 油價

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