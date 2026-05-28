台化瘦身轉盈 今年愈來愈好

台化（1326）2025年寫下上市以來首度虧損紀錄，總經理呂文進昨日向股東鞠躬致歉。不過台化表示，去年第3季起規劃瘦身，已轉虧為盈；展望今年，他預期營運將會「愈來愈好」。

台化董事長洪福源指出，去年因受到中國大陸超大產能過剩影響，各種產品嚴重低價競爭，加上4月份美國啟動對等關稅，打亂原本穩健供應鏈，致第1、2季連續虧損。不過從第3季開始啟動瘦身策略，營運也迎來轉機，此後直到今年第1季，稅前皆有盈餘，更對2026年營運持樂觀看法。

呂文進表示，今年前兩個月營運狀況良好，各項產品的利差轉佳，本業持續維持有盈餘。展望第2季，呂文進表示，預估量差會縮減，可是價差會增加，約與第1季相當。

美伊戰事持續衝擊原料供應，呂文進指出，因衝突仍未落幕，油價波動非常大，波灣國家被戰爭破壞的設施修復需要時間，短時間內，原料的供應難以恢復戰爭前狀況。因此，第2季除安排芳香烴第三廠進行歲修，並將持續關注原料供應的狀況，設法找尋替代料源為第一優先，機動調整開動率。

至於下半年，呂文進表示，由於波斯灣國家石化工業受到不同程度的破壞，大陸以外地區供料短缺情況將延續，而大陸過剩產能將會彌補這缺口，有利於利差改善，經營情況審慎樂觀。台化將把握此一商機，適時提高開動率，擴展海內外有利基市場，創造更好的利益，保持與上半年的績效相當。