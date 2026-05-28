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和泰小型車銷售挑戰25連霸

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰車（2207）昨（27）日召開股東會，通過了每股配發現金股利新台幣20元的盈餘分配案。董事長黃南光預估，今年台灣市場新車掛牌數可望上看44萬輛，看好整體經濟溫和成長，和泰車也將全力達成小型車銷售25連霸、商用車銷售蟬聯第一的紀錄。

黃南光表示，面對淨零碳排趨勢以及汽車產業變革，公司將持續追求創新蛻變，多元布局，推廣搭載環保動力之新能源車輛，例如純電車型TOYOTA bZ4X、URBAN CRUISER 及 LEXUS RZ、各式油電混合車、插電式油電混合車、氫能巴士等，以利提供超越顧客期待的多重商品與服務選擇，全力達成小型車銷售25連霸、商用車銷售蟬聯第一的紀錄。

他指出，台灣經濟在半導體與 AI 人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長，整體經濟預期呈現溫和增長。在政策延續與需求回補的雙重推動下，車市預期將比去年更為活絡，全年總市場可望上看 44 萬台。此外公司啟動海外佈局，投資日本商用車事業，將營運版圖延伸至日本市場，為集團帶來新的成長動能。

面對汽車產業的變革，和泰車持續深化數位轉型戰略，透過新成立的「AI 發展事務局」統籌集團資源，致力於推動「全員 AI+」的創新文化，運用AI驅動移動服務的進化，為顧客創造更智慧、更便利的移動生活新未來。

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