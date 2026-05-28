裕隆資產活化 開創多元業務

近兩年汽車市場買氣遲緩，面對汽車產業的嚴苛考驗，裕隆（2201）積極落實轉型策略。裕隆總經理許國興指出，當前汽車產業面臨相當多的考驗，不過裕隆集團擁有相當豐厚的資源，尤其是裕隆擁有龐大的土地資源，只要資產活化做得好，將會有更大的發展空間。

裕隆城即為裕隆資產活化的成果，全年營收突破57億元，來客數逾千萬人次，穩居新型態區域型商城領導地位，更是新店重要的休閒購物中心。對於裕隆而言，依據不同的土地資產作不同的規劃，可以為裕隆創造更多的收益，還可以開創多元的業務，這也是未來裕隆將積極投入的方向。

許國興的多元化對應，包括強化核心競爭力與轉型發展。在生產製造方面，除了協同客戶與協力廠商共同推出國產汽油車及電動車產品，發展中的能源服務業務方面，重心已由儲能電池轉向動力電池，藉由深耕多年之儲能製造與能源管理技術，已由動力電池組裝與代工製造，逐步延伸至終端應用場景，未來將結合策略夥伴資源，推進能源事業生態系佈局。