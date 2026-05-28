裕隆雙軌打造成長曲線 推進新車量產 衝刺能源事業

裕隆（2201）昨（27）日召開股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，儘管車市去年受到關稅與貨物稅雙稅未定衝擊，但裕隆汽車仍穩定向前。她強調，裕隆將持續轉型，運用長期累積的製造能力與技術基礎，拓展能源事業布局，逐步從電池製造延伸至儲能應用與工程服務，為裕隆建立新的成長動能。

嚴陳莉蓮表示，去年裕隆汽車整體合併營收為723.55億元（裕隆汽車個體營收為167億元），稅後淨利35.94 億元，每股盈餘（EPS）0.93元。面對產業環境快速變化，公司積極精進產品布局，穩健推動事業轉型。

她指出，裕隆的事業轉型在核心事業方面，公司持續推動新車型量產，並成功取得三菱紐澳市場電動車出口訂單，讓裕隆跨足國際市場；同時，也運用長期累積的製造能力與技術基礎，拓展能源事業布局，逐步從電池製造延伸至儲能應用與工程服務，為公司建立新的成長動能。

在延伸事業方面，裕隆城商場去年營收突破57億元，展現資產活化成果；通路服務與海外事業也透過資源整合與營運優化，提升效率與收益品質，增進整體營運韌性。

裕隆總經理許國興進一步說明，對應多變的全球經貿與地緣政治局勢，公司積極推動轉型。整車製造方面，公司持續優化產品佈局，並同步強化製造能量。去年，MG G50 Plus及鴻華先進BRIA車型相繼量產，擴充產品陣容；同時，成功取得三菱紐澳市場的電動車整車代工訂單，開啟國際品牌外銷合作新契機。

此外，公司轉投資的納智捷與鴻華先進也於今年第2季完成股權交割，之後將在價值鏈垂直整合的效益下，發揮更強大的經營成效。

能源發展方面，憑藉深耕多年之儲能製造與能源管理技術，已由動力電池組裝與代工製造，逐步延伸至終端應用場景，未來將結合策略夥伴資源，推進能源事業生態系佈局。

資產活化方面，去年裕隆城全年營收突破57億元，來客數逾千萬人次，穩居新型態區域型商城領導地位，彰顯「以人為核心、以體驗為本」的經營成果，今年，將以全年營收突破59億元為目標，穩步推進。