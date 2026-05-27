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智慧經營／全家總經理薛東都 四大心法 落實便利永續

經濟日報／ 侯思蘋
全家總經理薛東都提出推動「便利永續」四大心法。全家／提供
全家總經理薛東都提出推動「便利永續」四大心法。全家／提供

便利商店每年服務數十億人次，是台灣最貼近日常生活的零售場域，讓永續有機會透過一杯咖啡、一次購物，進入消費者日常。

全家便利商店（5903）總經理薛東都表示，零售業推動永續的關鍵，是以便利商店的營運特性為基礎，圍繞「多方有利、多方參與」核心，發展出「創新思維、運營實踐、夥伴共好、重塑產銷價值鏈」四大心法，讓永續能被規模化、制度化與日常化，更能在日常服務中持續擴大共好影響力。

心法一  創新思維

從回收者走向循環設計者

創新，是薛東都推動「便利永續」的第一個解方。對他而言，創新關鍵在於務實落地，重新設計營運流程，讓環境課題轉化為可被規模化的商業模式。以年銷2億杯的Let's Café為例，每年約產生6,000噸咖啡渣，全家向環境部資源循環署提出咖啡渣自主管理計畫，成為全國首家獲核准的零售通路。

全家導入IoT智能乾燥設備、逆物流回收機制，串聯跨產業咖啡渣循環再生大聯盟，讓咖啡渣從末端廢棄物轉化為循環素材，也讓便利商店從「回收者」走向「循環設計者」，更榮獲「2025總統盃黑客松」卓越團隊大獎肯定。

心法二  運營實踐

最高層級推動 融入決策DNA

運營實踐是薛東都讓永續落地的第二個心法。他認為，永續若只停留在倡議，容易因資源、時程或組織優先順序改變而中斷；唯有進入制度，才能成為企業長期能力。

全家由董事會負責永續治理最高監督，並由薛東都親自統籌永續發展委員會，將ESG深度納入營運決策與組織文化；2025年更導入高階經理人薪酬與ESG績效連結制度，讓永續不只是價值宣示，而是可被管理、追蹤與檢核的經營指標。透過治理機制的變革，確保關鍵商業決策，都能與環境社會共好，成為企業面對未來競爭的基本盤。

心法三  夥伴共好

同理包容 構築多元共融社會網

「永續不能單打獨鬥。」是薛東都推動夥伴共好的核心信念。便利商店最重要的產業價值，不只在於高密度店舖與日常服務，更在於能成為串聯多方資源的開放平台。全家近年攜手One-Forty推動友善移工服務計畫，讓店舖成為多元文化交流場域、與舊鞋救命協會合作，打造「店到倉」的創新公益模式。

全家攜手串聯政府、社企、供應商與跨產業夥伴，連結多方資源與行動，讓永續由企業單點行動，進一步擴大為社會共同參與的共好力量。

心法四  重塑產銷價值鏈

發揮通路影響力 帶動產業升級

薛東都的第四個永續心法是重塑產銷價值鏈。零售業供應鏈橫跨食材、生產、包材、物流與店舖銷售，環節龐大且複雜，也讓永續不只停留在自身營運管理。

他強調，通路的關鍵影響力，在於透過採購、評鑑與合作規則，帶動上下游共同改變。據此，全家將ESG指標納入供應商評鑑與採購決策，並於2025年通過ISO 20400永續採購指南，成為便利商店首家取得相關符合性聲明的業者，以通路力量推動供應鏈夥伴共同升級，提升零售產業綠色競爭力。

便利商店 全家 咖啡

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