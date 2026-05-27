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ESG 最前線／碳足跡管理 考驗數據實力

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

產品碳足跡，是指產品從原料取得、製造、運輸、使用到廢棄處理等生命周期中所產生的溫室氣體排放量。它與過去企業進行的組織型碳盤查最大不同，在於思維已從「企業排放多少」，轉變為「產品在供應鏈中造成多少碳排」。

這樣的改變，其實反映的是全球貿易規則的轉變。隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路，以及RE100、SBTi等國際倡議持續推動，碳管理已從企業內部延伸到整條供應鏈。即使不是高耗能產業，只要身處國際供應鏈中，就可能被要求提供產品碳足跡資料。

然而，多數企業真正投入產品碳足跡後才發現，最大的挑戰不是計算公式，而是數據能力。因為產品碳足跡本質上是一場跨部門、跨系統、跨供應鏈的資料整合工程。

一項產品的碳排，可能涉及原料使用量、能源消耗、設備稼動率、製程良率、包裝材料、物流距離與廢棄物處理等資訊，但這些資料往往分散在不同部門。採購掌握原料、生產掌握產量、設備部門掌握能源數據，彼此卻未必能有效串接。

許多企業第一次進行碳足跡時才發現，過去ERP管理的是成本，MES管理的是產量，但未必能知道「某批產品實際消耗多少能源」。因此企業看似擁有大量資料，卻缺乏真正能用於碳計算的結構化數據。

此外，供應鏈資料缺口更是目前最大的痛點。依據ISO 14067與GHG Protocol的概念，產品碳足跡不只計算廠內排放，還須向上追溯原料碳排。但許多上游供應商尚未建立碳管理制度，導致企業即使想精準計算，也只能使用平均排放係數估算。

除了資料取得，另一個常被低估的問題則是「數據可信度」。國際市場現在要求的不只是有數字，而是數據是否可查證。企業不只要能算出結果，更要說明排放係數來源、計算邏輯與邊界設定。例如同樣是一度電，不同國家、不同年度的排放係數都可能不同；若引用錯誤資料，結果可能產生巨大差異。

曾有製造業者因使用過期排放係數，導致產品碳排被高估超過兩成，最後整分報告重新計算。這也代表，未來企業競爭的不只是產品，而是整體數據治理能力。

值得注意的是，成熟企業已不再把產品碳足跡視為單純的法規因應，而是經營管理工具。因為碳排背後，往往反映的是能源效率、原料耗損、製程良率與物流配置問題。換句話說，碳排高的地方，通常也是成本最高的地方。

曾有電子業者在分析後發現，原本以為最大碳排來自製程設備，實際上卻是高耗能空壓系統；改善後不只降低碳排，也大幅節省電費。也有食品業者發現，產品最大碳排來自包裝與冷鏈物流，因此重新設計包材與配送模式，同時降低碳排與運輸成本。這些案例都說明，產品碳足跡真正的價值，不只是揭露，更是幫助企業重新理解成本結構與供應鏈風險。

過去企業比的是製造能力，未來企業比的，將是低碳管理能力。而產品碳足跡，正是企業從被動因應法規，走向主動建立競爭力的重要起點。

歐盟 碳足跡

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