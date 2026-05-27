連鎖效應／授權思維 解構加盟商機

換個角度用授權（Licensing）的方式看加盟（Frenchiseing）連鎖，將會發現包羅三項授權標的，即品牌授權、商品授權和經營技術授權。

如同供貨型總部所使用的協力加盟模式，和製造或銷售業所使用的經銷制度雷同一般，加盟中有授權、授權中亦有加盟。

所有具備智慧財產權、所有權和再授權的資源，都可以是授權的標的，例如一篇文章、一首曲子、一個圖像創作…等，而加盟的範圍則限定在實體（or線上）開店或開店的技術上。

輔導一家歐洲品牌的代理業者，由於商品品項（Category）豐富，跨度十分多元，可以規劃成旗艦、大、中、小型四種店格，而總公司所授予的權利也很具彈性，基本上可跨開店和經銷，於是台灣代理商就採取了經銷和開店授權兩種複合模式拓展通路。

用授權看開店的三項標的，其實蘊含著更為寬廣的商機，分項展開如下：

一、品牌授權：「知名度」本就是一項獨特的資源，當一個名字或圖案有了知名度，本身就可以作為單獨授權的標的。甚至只要具備設計的美感，令人賞心悅目，品牌的授權價值也就隨之打開。

例如美國知名的藍瓶咖啡（BlueBottleCoffee）曾授權微風南山廣場開設「期間限定禮品」快閃店，販售周邊商品與咖啡豆，並不提供咖啡館服務，其中就包含了品牌和商品的授權。

二、商品授權：商品授權的型態繁多，主要可分為商品的銷售授權和技術授權，前者可有效打開分銷通路；後者則透過商品生產或製作的技術，取得技術服務的收益。

有些材料技術公司透過特殊的材料和技術授權創收，不用設廠生產，就能分享銷售的營收或利潤，例如，美國W. L. Gore & Associates公司的GORE-TEX技術，這是一種防水透氣表面處理技術，適用於各種面料，製作成衣服、背包、鞋子等商品。連鎖店的商品也有異曲同工之妙，如烘焙麵包和料理牛肉麵的技術。

三、經營技術授權：許多跨國的酒店集團都是運用經營技術授權，將管理維運的管理知識，以團隊輸出的方式，進行各項酒店管理與經營的實際業務，不必投資土地與建物就可以經營酒店生意。

經營技術的授權通常伴隨著團隊的植入，或是在一定期間內，協助被授權方組建並熟成團隊的賦能任務。

經營維度疊合交錯，加盟複合授權再連結經銷，想像一下，未來商業模式的演變，透過解構、重構、共構、多維建構，挑戰無極限！