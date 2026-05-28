遠東SOGO完整生態系 拿到三金獎

遠東SOGO在第二屆「台灣零售永續獎」榮獲三項金級單項績效獎，包括「永續零售氣候行動獎」、「顧客永續行動獎」及「永續零售供應鏈獎」。這三大獎項展現遠東SOGO從內部營運、消費者賦能到供應鏈共創的完整永續生態系。

在氣候行動領域，遠東SOGO作為亞太地區首家取得碳標籤的百貨公司，率先為全台百貨業制定「產品類別規則」，全台六家分店全數依此規範並取得碳標籤，成為政府機關與民間組織進行綠色採購申報的範疇，成功將碳排放轉化為綠色商機。

此外，遠東SOGO積極推動節能與創能，天母店於2025年率先導入AI智慧能控系統，達成15.24%的節能效率。同時，透過自發自用與大規模綠電採購，持續提高綠電使用比例，邁向成為全台首家實現碳中和的百貨公司。

在顧客永續行動方面，遠東SOGO首創「SOGO Sustain．好物好選」永續選商機制，透過七大指標嚴選商品，將專業的永續概念轉化為貼近日常生活的提案。該機制一年兩次的活動檔期成功吸引199萬人次，讓消費者更輕鬆選擇友善環境的產品。

作為環境部「永續時尚聯盟」的首家連鎖百貨成員，遠東SOGO積極響應聯合國紡織循環路徑，支持循環經濟。同時，成立跨界紡織循環生態系，回收舊衣進行「義賣、捐贈、重製、再生」等分流處理，製成「衣纖木」衣架，作為SOGO APP永續互動打卡的贈品，實現零廢棄紡織循環。

在供應鏈治理方面，遠東SOGO成為台灣百貨業首家導入ISO 20400永續採購指南並通過第三方驗證的企業，其採購部門全體員工100%取得內部稽核員證書。